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خلال مؤتمر دولي في ايطاليا

معلم من غزة يستعرض نجاحات وزارة التعليم في " التعليم عن بعد "

16 حزيران / يونيو 2020 11:57

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غزة-الرأي

استعرض معلم اللغة الإنجليزية في مديرية تعليم رفح عمر حماد نجاحات وجهود وزارة التربية والتعليم العالي في مجال التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وذلك خلال مشاركته في مؤتمر تربوي دولي تم تنظيمه عبر منصات التواصل في إيطاليا.
وكان المؤتمر برعاية برنامج e-Twinning ومنظمة اليونيسكو الدولية حول التعلم خلال الحجر الصحي بسبب كورونا في العالم ، وشارك فيه أكثر من 25 دولة منها تركيا والمغرب وايطاليا والهند وبلغاريا.
و تمت دعوة المعلم بناء على مشاركاته المتنوعة في مجال التعليم الإلكتروني وتنظيمه للعديد من الجلسات الكترونية" خلال فترة الحجر الصحي ، وصلت الدعوة من منسقة المؤتمر أولقا موسكا Olga Mosca .
وتحدث المعلم حماد بشيء من التفصيل عن خطوات الوزارة في التعليم الالكتروني مثل موقع روافد وإذاعة صوت التربية والتعليم والصفوف الافتراضية ومجموعات الواتس اب الخاصة بالمدارس و المنصات الالكترونية.
وأبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالعرض المقدم و الحقائق العلمية والوثائق المساندة التي عرضها المعلم حول التعليم عن بعد في فلسطين.
وأشادت مقررة جلسة المؤتمر ميشيل دا مارتينو Michela De Martino بجهود الوزارة والمدارس الفلسطينية وقالت: لقد أولت بلدكم اهتماماً كبيراً بالتعلم عن بعد" متمنية دوام التوفيق والتميز.
 

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