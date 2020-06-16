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تعليم الوسطى يختتم دورة الأمن الرقمي لموظفات المديرية

16 حزيران / يونيو 2020 12:08

تعليم الوسطى يختتم دورة الأمن الرقمي لموظفات المديرية
تعليم الوسطى يختتم دورة الأمن الرقمي لموظفات المديرية

الوسطى- الرأي

  اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة "الأمن الرقمي" لموظفات المديرية بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومدربة الدورة من وحدة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 

  الحاج تحدث عن أهمية الدورة التدريبية والتي تهدف الى تطوير قدرات المشاركات في مجال أمن المعلومات التقني وتخزينها وحمايتها لما لها من أهمية وخصوصية في المجال الإداري والتربوي، وشكر الحاج هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ومدربة الدورة والمتدربات على تفاعلهن خلال الدورة.

 

  وتأتي الدورة ضمن خطة معهد التدريب التربوي لتطوير قدرات الموظفين وتشتمل الدورة على مجموعة من العناوين ومنها عناصر أمن المعلومات وتشفير المعلومات التقنية وآليات تخزين المعلومات واستعادة الملفات المحذوفة والنسخ الاحتياطي وأمن الانترنت والخصوصية وأمن الهواتف الذكية وأمن مواقع التواصل وغيرها من المواضيع والعناوين.

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