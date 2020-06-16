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مديرية تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية

16 حزيران / يونيو 2020 01:11

مديرية تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية
مديرية تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم غرب غزة د. عبد القادر أبوعلي،  وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية الشق المدني، لبحث أواصر التعاون المشترك فيما بينهما.

وضم الوفد الزائر أ. فادي إنعيم مدير عام داخلية محافظة غزة، أ.إياد عوض المستشار القانوني، أ. محمد شقورة مدير دائرة الشؤون العامة و أ. أنور جحجوح مدير دائرة الأحوال المدنية، أ.سعيد الشوا مدير مكتب المدير العام، وبحضور مدير الدائرة الادارية د.جمال الفليت، رئيس قسم التعليم العام أ.ميسون صالح، رئيس قسم التخطيط أ.إبراهيم حسونة و العلاقات العامة والاعلام أ.مجدي الخطيب.

وأعرب د.أبوعلي عن سعادته الغامرة بالتعاون البناء مع وفد الداخلية من أجل خدمة الطلبة وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيراً الى أن الزيارة تناولت تسهيل المهام المتعلقة بمتابعة مراكز التعليم والمدارس الخاصة، بالإضافة الى اصدار البطاقات الشخصية لطلبة المدارس الجدد برسوم رمزية 25 شيكل، وذلك لتخفيف من أعباء الطلبة وذويهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

ومن جانبه، شكر إنعيم مدير التربية والتعليم على الجهود الطيبة المساهمة في انجاح المسيرة التعليمية وعلى التعاون المثمر وحفاوة الاستقبال والضيافة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير التعليم وصولاً للأهداف التي تصب باتجاه مصلحة أبناء شعبنا.

وأكد إنعيم أن العلاقة التي تربط مديرية تعليم غزة ومديرية داخلية غزة هي توأمة في جميع الاعمال التي تساعد وتذلل العقبات لجميع شرائح المجتمع كافة وعلى الطالب الفلسطيني خاصة.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الداخلية درع الشكر والتقدير لمديرية التعليم لجهودها المبذولة في خدمة الوطن.

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