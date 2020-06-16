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بلدية خان يونس توزع حاويات بلاستيكية على أصحاب المحال التجارية

16 حزيران / يونيو 2020 01:34

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غزة-الرأي

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتوزيع مجموعة من الحاويات البلاستيكية على المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق في مركز المدينة وحي الأمل  والملتزمين بإجراءات البلدية والذين لديهم إخراج نفايات في كل الأوقات  وذلك للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي والمحافظة على نظافة الشوارع.

وشارك في الحملة نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ورئيس شعبة الآليات الثقيلة أ. محمــد الأسطل، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا.

وأكد الشيخ أن حملة توزيع الحاويات تأتي ضمن مبادرة "بلدنا نظيفة" التي أطلقتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع البلديات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البلدية ضاعفت جهودها وخدماتها في ظل جائحة كورونا وعززت من إجراءات السلامة داخل البلدية وفي كافة المرافق الخدماتية والمتنزهات والأسواق ومراكز البيع من أجل حماية المواطنين والحفاظ على مستوى متقدم من النظافة العامة في الشوارع والأحياء.

من جهتهم أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم البالغة تجاه الجهود المبذولة من البلدية لخدمة المدينة وللتخفيف عن المواطنين وحمايتهم من الأخطار المحدقة، شاكراً جهود بلدية خان يونس وكافة موظفيها الذين يعملون بجد واجتهاد للحفاظ على سلامة المواطنين.

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