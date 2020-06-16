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تعليم خانيونس يتفقد دورة إعداد مدربي الفصول الافتراضية TOT

16 حزيران / يونيو 2020 02:04

تعليم خانيونس يتفقد دورة إعداد مدربي الفصول الافتراضية TOT
تعليم خانيونس يتفقد دورة إعداد مدربي الفصول الافتراضية TOT

خان يونس- الرأي

تفقد محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، صباح اليوم الثلاثاء، دورة إعداد مدربي الفصول الافتراضية TOT، وتستهدف الدورة: مشرفيين تربويين ومديري مدارس ومعلمين من مديريات المحافظات الجنوبية "خان يونس ورفح وشرق خان يونس والوسطى"، والتي تقام بمركز التدريب التربوي على مدار أربعة أيام، ويشرف على التدريب: أ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا بتعليم خان يونس، ود. رمزي شقفة مشرف مبحث التكنولوجيا بتعليم شرق خان يونس، وأ. عبد الباسط المصري مشرف مبحث التكنولوجيا بتعليم رفح.

وفي كلمته رحب أ. العسولي بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه الدورة، خاصة في ظل الحاجة الماسة للتعليم عن بعد الذي أصبح بديلاً للتعليم الوجاهي الذي تمنعه العديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.

وأشاد أ. العسولي بالمدربين والمشرفين، وثمن جهودهم المبذولة في إنجاح الدورة، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

بدوره أوضح المشرف أ. الفرا بأن الدورة تهدف لإكساب المشاركين فيها المهارات اللازمة في إعداد وتقديم الدورات التدريبية والمواد العلمية، منوهاً إلى أن المتدربين سيقوموا بتدريب أقرانهم في مديرياتهم ومدارسهم.

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