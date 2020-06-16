طواقم وزارة الاقتصاد تحرر 72 محضر ضبط وإتلاف

غزة- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بمحافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقرير اعلامي أصدرته اليوم الثلاثاء، إن وطواقم حماية المستهلك نفذوا خلال اليومين الماضيين 323 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 24 محضر ضبط، و 48 محضر إتلاف لبضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبين التقرير، ان طواقم حماية المستهلك بالوزارة قامت بسحب 16 عينة للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية قبل تداولها في الأسواق والمحلات التجارية، وتم تحرير 3 محاضر تحفظ لبعص السلع والمنتجات الغذائية.

الإدارة العامة للمعابر

وقامت طواقم الوزارة بمعبر كرم أبو سالم خلال التفتيش والمتابعة على البضائع الواردة عبر المعبر، بتحرير 14 محضر ضبط لعدد من السلع والبضائع الواردة، وبلغت الكميات المضبوطة 75 طن، وتحرير 14 محضر تحفظ وبلغت الكميات المتحفظ عليها 120 طن.

وتقوم طواقم الوزارة في المعبر بمتابعة ادخال السلع والبضائع والتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وتعمل على تعقيم كافة السلع الواردة في إطار إجراءات الامن والسلامة.

دائرة الموازين والمكاييل

ونظمت طواقم التفتيش بدائرة الموازين والمكاييل التابعة للوزارة جولة مشتركة مع دائرة الصناعة بالوزارة وجهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الجولة، لفحص ومعايرة شاحنات نقل الوقود، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط الامن والسلامة، ومدي التزام أصحاب شاحنات الوقود بتعليمات الوزارة والجهات ذات الاختصاص.

وتم خلال اليومين الماضيين زيارة العديد من محطات تعبئة الوقود في إطار الرقابة على المحطات للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الأمن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.