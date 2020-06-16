ثلاث حالات وفاة من الجالية في مصر والسعودية بسبب كورونا

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية في السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب لها، إن حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في مصر، للمواطن كامل محمد عوض شنتف(82) عاما، فيما تم تسجيل حالتي وفاة للمواطنين رضوان عبدالله سعيد الحرتاني (62) عاماً، والمواطنة فاطمة صالح عبدالرحمن الحرتاني (85) عاماً في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت بالأمس عن تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.