القانوع: تصريحات غرينبلات هذيان سياسي

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تصريحات المبعوث السابق للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات التي قال فيها "إن الضفة ليست أرضاً فلسطينية بل أرض متنازع عليها وضمها لا يتعارض مع القانون"، تمثل هذياناً سياسياً بعد استقالته وفشله في تحقيق مهامه بتمرير صفقة القرن.

وقال القانوع "إن هذه التصريحات لا رصيد لها وبدون أي قيمة، ولا تمثل إلا وقاحة متجددة لغرينبلات في عداء شعبنا والتحريض عليه، وهي سياسة فاشلة في تزييف الوقائع والتاريخ".

وأضاف "كل محاولات تغيير الحقائق وتزوير التاريخ لن تنجح في فرض سيطرة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية"، مردفاً "شعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق والتاريخ فيها، وسيواصل ثورته ضد المحتل حتى كنسه من كل أراضينا المحتلة".