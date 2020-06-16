تقرير: ملك الأردن رفض الرد على اتصالات هاتفية من نتنياهو

وكالات-الرأي:

قال مصدر سياسي رفيع في قصر ملك الأردن "عبد الله الثاني" "إن الملك رفض، مؤخرا، التحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أجرى اتصالا هاتفيا وطلب التحدث عن مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الأردني قوله إنه "عندما اتصل نتنياهو قيل له إن ’الملك ليس موجودا’، كما أن الملك لم يرد على اتصال هاتفي آخر (من نتنياهو) في ساعات لاحقة". وقد أوضح الأردن أنه لا يوافق على ضم من أي نوع، لا "ضم كبير" ولا "ضم ضغير". وحذر المصدر من عواقب تنفيذ الضم على الأردن، "وعلى الإسرائيليين التفكير بشكل عميق".

من جهة ثانية، ذكرت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" "كان"، اليوم، أن وزارة العلوم الإسرائيلية تلقت مؤخرا رسائل من دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي تتعلق بإشكالية مشاركة إسرائيل في اتفاقية "هورايزن" للتطوير العلمي والأكاديمي وذلك على خلفية مخطط الضم، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم حصول مؤسسات "إسرائيلية" على تمويل من هذا البرنامج.