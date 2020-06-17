النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2533)الاربعاء17/6/2020
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من «ألاعيب» نتنياهو لتسهيل تسويق الضم
- وزارة الصحة الفلسطينية: نستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا
- 500 قرار اعتقال اداري للاحتلال منذ بداية العام
- القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة بالفعاليات الرافضة للاستيطان والضم وتطالب بحماية دولية
- نائب رئيس حماس يعلن الاستعداد للعمل المشترك مع فتح والسلطة الفلسطينية لمواجهة مشروع…
- هزة أرضية بقوة 5.2 تضرب جنوب البلاد في عمق البحر الأحمر
- »غزة: اتصالات لاحتواء تصعيد محتمل ووقف تدريجي لإطلاق البالونات الحارقة
- محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات في تفوح والريحية
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19
- نتنياهو: رحلات جوية لليونان وقبرص ابتداء من مطلع آب
- الصحة الإسرائيلية: 258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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الاخبار الدولية
- خبراء أمميون: الضم الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي
- أمريكا تهدد بتقليص المساعدات السنوية للأردن
- ملك ماليزيا يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية ومعارضتها لمخططات الضم الإسرائيلية
الاخبارالعربية
- العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لخطة الكيان الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية المحتل
- الكويت: تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض الضفة المحتلة مستفز وعدواني
- الجامعة العربية: خطط حكومة الاحتلال لضم أراض فلسطينية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة بالفعاليات الرافضة للاستيطان والضم وتطالب بحماية دولية
- نائب رئيس حماس يعلن الاستعداد للعمل المشترك مع فتح والسلطة الفلسطينية لمواجهة مشروع…
- إسرائيل تشرع بتجاوز أدوار السلطة للتغلب على قرار التحلل من الاتفاقيات وتمنح التصاريح…
- الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي
- المعركة على مقبرة «الإسعاف» في يافا جزء من الحرب على هوية البلاد وتاريخها
- مخاوف من موجة جديدة لكورونا بعد تسجيل 16إصابة خلال 48 ساعة في الضفة……
- وزارة الصحة الفلسطينية: نستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا
- خبراء أمميون: الضم الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي
الشرق الأوسط
- مستوطنون يطلبون إعادة احتلال مواقع أثرية في الضفة الغربية
- السلطة تجد صعوبة في تحجيم دور «المنسق» الإسرائيلي
الخليج الإماراتية
- الاحتلال يقتحم رام الله.. والأمن الفلسطيني يتلف وثائق
- إمداد مستوطنات الضفة بخطوط مياه تمهيداً للضم
- «إسرائيل» تزيد ترسانتها النووية إلى 90 رأساً
- الخارجية الفلسطينية تحذر من «ألاعيب» نتنياهو لتسهيل تسويق الضم
الاهرام المصرية
- إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19
- الكويت: تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض الضفة المحتلة مستفز وعدواني
الغد الأردنية
- شخصيات فلسطينية تطلق حملة تطالب بانتخابات المجلس الوطني لإعادة بناء
- الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي
الشروق المصرية
- وزارة الصحة الفلسطينية: نستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا
- لاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية
- الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
- العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لخطة الكيان الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية المحتل
- الجامعة العربية: خطط حكومة الاحتلال لضم أراض فلسطينية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي
- الخارجية الفلسطينية تحذر من تضليل الرأي العام العالمي لتسويق ضم الضفة الغربية
- قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة
- قوات الاحتلال تقتحم أحياء بمدينة رام الله وتعتقل فلسطيني وسط اندلاع مواجهات
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الاخباراللبنانية
- «زوبعة» إسرائيلية حول التميمي: مقايضة المساعدات بتسليمها؟
- صاروخ من غزة على «أشكول»: الاختبار الأول لغانتس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
3 إصابات جديدة بكورونا في رام الله وبيت لحم
- لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة
- حماس: تصريحات غرينبلات "هذيان سياسي" بعد استقالته وفشله
- الصحة برام الله: نستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا
- 500 قرار اعتقال اداري للاحتلال منذ بداية العام
- 3 وفيات جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية ومصر
- 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى الاحتلال
القدس المحلية
- (تحقيق إخباري) السلطة توقف التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني
- (محدث) كيلة: 11 إصابة بفيروس "كورونا" حصيلة الثلاثاء
- "واشنطن بوست": بالنسبة لإسرائيل الضم هو قول الجزء الهادئ بصوتٍ عالٍ
- إغلاق العيادات الخارجية في "الهلال الأحمر" بالبيرة و"الباطني" في مستشفى الخليل
- محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات في تفوح والريحية
- آليات الإحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء وسور ملعب تابع لجامعة القدس في أبوديس
الحياة الجديدة
- الرئيس يهنئ المطران نعّوم برسامته مطرانا في الكنيسة الأسقفية في القدس
- بريد القدس... واجهة السيادة الفلسطينية في أكثر الأماكن المهددة من الاحتلال
- ملك ماليزيا يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية ومعارضتها لمخططات الضم الإسرائيلية
- حفريات الاحتلال أسفل "الأقصى" ..هل ستقود إلى حرب دينية؟
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جريدة الأيام
- "الاتصالات" تدعو الشركات إلى عدم فصل الخدمة عن الموظفين الحكوميين
- »258 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل
- »5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله
- »قرية فراسين محاصرة بالمستوطنات ومساكنها مهددة بالهدم
- »الاحتلال يجدد محاولاته فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي
- »والدة الشهيد الحلاق أمام مجلس حقوق الإنسان: لا تنسوا ابني إياد
- »مصنع إسرائيلي للأمونيا في النقب بكلفة 400 مليون دولار
- »غزة: اتصالات لاحتواء تصعيد محتمل ووقف تدريجي لإطلاق البالونات الحارقة
وكالة صفا
- رغم الخلاف السياسي"..قرقاش: يجب فتح قنوات مع "إسرائيل"
- وإغلاق قسم والعيادة الخارجية بمستشفيين
- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بالضفة اليوم إلى 9
- سفارة فلسطين بالقاهرة تعلق الدوام لأسبوع بسبب كورونا
- عاهل الأردن: "إسرائيل" تهدد الاستقرار بـ"خطة الضم"
- بالرصاص بالداخل المحتل
- نصر الله: موضوع الدولار مؤامرة أميركية على لبنان
وكالة الراي الفلسطينية
- تظاهرة ضد التهجير وهدم المنازل بالنقب المحتل
- أبو صبحة: تصريحاتي مُجتزأة وقصدت الثقافة الإسلامية فقط
- عائلة التميمي تطالب الأردن بإغلاق قضية "أحلام" في أمريكا
- الصحة بالضفة: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في رام الله والخليل
- أمريكا تهدد بتقليص المساعدات السنوية للأردن
- استعدادت غير مسبوقة لجيش الاحتلال لتصعيد محتمل مع غزة
- أسرى سجن "عصيون" يعانون ظروفاً مأساوية
- الصحة: لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة
- مرصد حقوقي: إسرائيل لا تحاسب مرتكبي الإعدامات ولا تمنعهم
- توزيع 800 طرد صحي على المستضافين في مراكز الحجر
سما نيوز
- وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم
- ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي
- معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس
- لجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم
- الكشف عن آلية ومواعيد إجلاء المواطنين والطلبة من مصر إلى الضفة الغربية
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فلسطين اليوم
- القيادي شهاب: مقال "غرينبلات" حول ضم الضفة "سياسة عنصرية وقحة"
- الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم
- السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعلن موعد رحلات الطيران لعودة العالقين في مصر
- دفع حركة الجهاد للتطور والتقدم
- السيد حسن نصر الله: الراحل د. شلح كان حريصًا على الوحدة وتكامل الفلسطينيين
- مركز حقوقي: منح "ليفني" جائزة دولية يشجّع على تصعيد الانتهاكات ضد
عرب 48
- الصحة الفلسطينية: 11 إصابة بكورونا خلال اليوم واستعداد لموجة ثانية للفيروس
- الاحتلال يقتحم رام الله: الأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية
- خبراء أمميون: اننتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين ستتعاظم بعد الضم
- الصحة الإسرائيلية: 258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
- هزة أرضية بقوة 5.2 تضرب جنوب البلاد في عمق البحر الأحمر
- انتهاء فترة العمل بأنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا
- في ظل كورونا: العرب والحريديون والنساء ضحايا البطالة المستفحلة
- نتنياهو: رحلات جوية لليونان وقبرص ابتداء من مطلع آب
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وكالة وفا
- محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات ف ...
- 258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل
- بلاطة يفوز على البيرة والأمعري يدك شباك القوا ...
- 5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب
- الصحة المصرية: 94 حالة وفاة و1567 إصابة جديدة ...
- وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" م ...
- الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالي ...
- الاحتلال يعتقل طفلا وشابا مقدسيين
حدث في مثل هذا اليوم
17 حزيران (يونيو)
- 1987م أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القرار رقم 14/11مبتاريخ 18/6/1987، الذي شجب فيه قيام إسرائيل بمصادرة الأرض ومصادرة المياه وإقامة المستعمرات الاستيطانية وتدمير الأشجار والمزروعات في الأرض المحتلة. وطلب تقديم المساعدة لتطوير البيئة هناك.
- 1979م ذكرت الدول التسع أنه لا يمكن إقامة السلام العادل أو الدائم في الشرق الأوسط إلا على أساس تسوية شاملة يجب أن تقوم على قراري مجلس الأمن رقم (242) ورقم (338) وعلى ما يأتي:عدم جواز استملاك الأرض بالقوة؛ ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي التي تحتلها من 1967، احترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها وحقها في العيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بها، الاعتراف بأنه يجب، عند إقامة السلام العادل والدائم، أن تؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومنها حقهم في الوطن.
- 1951م إسرائيل تدشن شمال النقب الفلسطيني النظام المركزي للتزويد بالمياه تحت الأرض.
- 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تخطف ستة ضباط بريطانيين من تل أبيب والقدس.
- 1946م وقوع اعتداءات متزامنة من قبل منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية على ثماني خطوط سكك حديد رئيسية وجسور تقع على طرق عامة.
- 1935م تأسيس حزب الإصلاح، بقيادة جماعية هي الأولى من نوعها بالنسبة للأحزاب الأخرى، وتتكون من حسين الخالدي رئيس بلدية القدس الضابط السابق في الجيش العثماني وجيش الأمير فيصل ومحمود أبو خضرة وشبلي محمد.
- 1930م بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على الموقف في أعقاب ثورة البراق، قدمت إلى المحاكمة ما يزيد على ألف شخص من العرب الفلسطينيين، وصدر الحكم بإعدام ستة وعشرون شخصاً، خمسة وعشرون عربي فلسطيني ويهودي واحد كان شرطياً دخل على أسرة عربية مكونة من سبع أشخاص فقتلهم كلهم.
- 1930م السلطات البريطانية تعدم ثلاثة مدرسين فلسطينيين من الخليل شنقاً في سجن عكا لتصديهم لاحتلال فلسطين والأطماع الصهيونية، وهم عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي.