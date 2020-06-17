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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2533)الاربعاء17/6/2020

17 حزيران / يونيو 2020 07:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2533)الاربعاء17/6/2020

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  • الاحتلال يقتحم رام الله.. والأمن الفلسطيني يتلف وثائق
  • إمداد مستوطنات الضفة بخطوط مياه تمهيداً للضم
  • «إسرائيل» تزيد ترسانتها النووية إلى 90 رأساً
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من «ألاعيب» نتنياهو لتسهيل تسويق الضم

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  • شخصيات فلسطينية تطلق حملة تطالب بانتخابات المجلس الوطني لإعادة بناء
  • الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي

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  • (تحقيق إخباري) السلطة توقف التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني
  • (محدث) كيلة: 11 إصابة بفيروس "كورونا" حصيلة الثلاثاء
  • "واشنطن بوست": بالنسبة لإسرائيل الضم هو قول الجزء الهادئ بصوتٍ عالٍ
  • إغلاق العيادات الخارجية في "الهلال الأحمر" بالبيرة و"الباطني" في مستشفى الخليل
  • محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات في تفوح والريحية
  • آليات الإحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء وسور ملعب تابع لجامعة القدس في أبوديس

 

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17 حزيران (يونيو)

  • 1987م أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القرار رقم 14/11مبتاريخ 18/6/1987، الذي شجب فيه قيام إسرائيل بمصادرة الأرض ومصادرة المياه وإقامة المستعمرات الاستيطانية وتدمير الأشجار والمزروعات في الأرض المحتلة. وطلب تقديم المساعدة لتطوير البيئة هناك.
  • 1979م ذكرت الدول التسع أنه لا يمكن إقامة السلام العادل أو الدائم في الشرق الأوسط إلا على أساس تسوية شاملة يجب أن تقوم على قراري مجلس الأمن رقم (242) ورقم (338) وعلى ما يأتي:عدم جواز استملاك الأرض بالقوة؛ ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي التي تحتلها من 1967، احترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها وحقها في العيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بها، الاعتراف بأنه يجب، عند إقامة السلام العادل والدائم، أن تؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومنها حقهم في الوطن.
  • 1951م إسرائيل تدشن شمال النقب الفلسطيني النظام المركزي للتزويد بالمياه تحت الأرض.
  • 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تخطف ستة ضباط بريطانيين من تل أبيب والقدس.
  • 1946م وقوع اعتداءات متزامنة من قبل منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية على ثماني خطوط سكك حديد رئيسية وجسور تقع على طرق عامة.
  • 1935م تأسيس حزب الإصلاح، بقيادة جماعية هي الأولى من نوعها بالنسبة للأحزاب الأخرى، وتتكون من حسين الخالدي رئيس بلدية القدس الضابط السابق في الجيش العثماني وجيش الأمير فيصل ومحمود أبو خضرة وشبلي محمد.
  • 1930م بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على الموقف في أعقاب ثورة البراق، قدمت إلى المحاكمة ما يزيد على ألف شخص من العرب الفلسطينيين، وصدر الحكم بإعدام ستة وعشرون شخصاً، خمسة وعشرون عربي فلسطيني ويهودي واحد كان شرطياً دخل على أسرة عربية مكونة من سبع أشخاص فقتلهم كلهم.
  • 1930م السلطات البريطانية تعدم ثلاثة مدرسين فلسطينيين من الخليل شنقاً في سجن عكا لتصديهم لاحتلال فلسطين والأطماع الصهيونية، وهم عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي.
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