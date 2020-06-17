5 أمراض صيفية شائعة كيف تحمى نفسك منها



هل تعلم أن الصيف يجلب معه العديد من الأمراض الموسمية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكثر أهمية عندما لا يتم علاجها في الوقت المحدد؟

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" هناك بعض الأمراض الأكثر شيوعًا في الصيف يجب اتخاذ بعض الاحتياطات لإبعاد المشاكل الصحية، ونعرضها فيما يلى:



ضربة الشمس

ضربة الشمس هي مرض صيفي شائع آخر ، إذا ترك دون علاج ، يمكن أن تكون مميتة، تتضمن بعض أعراض الضربات الحرارية صعوبة في التنفس والنبض السريع وارتفاع درجة حرارة الجسم والارتباك وما إلى ذلك.

يحدث هذا عندما يبقى شخص ما تحت أشعة الشمس المباشرة ويبدأ في الشعور بالدوار، ويجب على الشخص أن يعرف أن ضربة الشمس ، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تؤثر مباشرة على الدماغ والقلب وعضلات الجسم ، وما إلى ذلك، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي ضربة الحرارة إلى وفيات مفاجئة أيضًا.



يجب تجنب الشمس فى فصل الصيف بين الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً، وإذا اضطررت للخروج فى هذا الوقت يجب أن ترتدي ملابس تغطي جسمك .



حروق شمس

يمكن أن تعوق حروق الشمس روتيننا اليومي، ويشير حروق الشمس إلى الحروق التي تسببها أشعة الشمس على الأنسجة الحية مثل الجلد بسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، و تتضمن بعض أعراض الحروق الفرعية بشرة حمراء أو حمراء ودوخة خفيفة وإرهاق.

إذا كانت حروق الشمس كثيرة أو أكثر تعرضًا للأشعة فوق البنفسجية ، فقد يسبب سرطان الجلد، ولحماية نفسك من حروق الشمس ، ضع غسول واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من جسمك قبل 20 دقيقة من الخروج في الشمس.



أيضا ، لا تتجاهل الشفاه والأذنين وفروة الرأس والقدمين، أيضا حافظ على تغطية القدمين، وإذا أصيب الشخص بحروق الشمس ، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى يلتئم الجلد.



الطفح الجلدى

يحدث الطفح الجلدي الأحمر بسبب زيادة الرطوبة والحرارة، وقد تنجم الحرارة الشائكة عن انسداد الغدد العرقية، يمكنك تخفيف الحرارة عن طريق وضع نشا الذرة أو مسحوق الحرارة الشائك على المناطق التي تظهر عليها علامات الحرارة الشائكة أو في الأماكن التي من المحتمل أن تتعرق أكثر من باقي الجسم.

إذا استمرت الأعراض على الرغم من العلاج ، استشر الطبيب على الفور، و تشمل بعض الأعراض الشائعة للحرارة الشائكة ما يلي:



نتوءات حمراء صغيرة على الجلد

نتوءات حمراء تتحول ببطء إلى بثور

احمرار حول الجلد

تطور الطفح الجلدي بعد كل مرة تخرج فيها تحت الشمس

التسمم الغذائي

بسبب الحرارة المفرطة في الصيف ، يمكن أن يفسد الطعام بسرعة، و يشير التسمم الغذائي إلى حالة ناتجة عن تناول الطعام النيء أو القديم ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وموسم الصيف هو الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي بسبب الحرارة التي يمكن أن تجعل الطعام يفسد إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، ولمنع خطر التسمم الغذائي ، ضع الطعام المتبقي داخل الثلاجة، كما يجب طهي الطعام جيدًا لضمان عدم تلفه، وعند شراء الخضار والفاكهة النيئة ، تأكد من أن العبوة لا تحتوي على فقاعات على الجزء العلوي من الفاكهة أو الخضار لأن ذلك علامة على التلف.

تشمل بعض الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي ما يلي:



ألم المعدة

حمى

غثيان

الصداع الشديد

التعب والضعف

الإسهال

يمكن أن يؤدي تناول الطعام الملوث وعادات الشرب غير الآمنة إلى الإسهال، و للابتعاد عن الإسهال ، تأكد من شرب الماء فقط بعد غليه وغسل الخضار جيدًا قبل تقطيعه وبعده.

يحدث الإسهال الحاد عندما تستمر الحالة من يوم إلى يومين، وقد تعاني من الإسهال نتيجة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية أو التسمم الغذائي.

تسبب العدوى البكتيرية الإسهال في الحالات الأكثر شدة، و تعد بكتيريا البكتيريا والسالمونيلا والشيجيلا من الأسباب الأكثر شيوعًا للإسهال البكتيري