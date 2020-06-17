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الآن يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع 49 شخصا عبر خدمة مايكروسوفت Teams

17 حزيران / يونيو 2020 08:24

الآن يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع 49 شخصا عبر خدمة مايكروسوفت Teams
الآن يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع 49 شخصا عبر خدمة مايكروسوفت Teams

أعلنت مايكروسوفت أنها ستزيد عدد المشاركين باجتماعات Teams إلى 49 شخص، حيث ستطرح الشركة الميزة بشكل تجريبى  خلال هذا الشهر وستكون متاحة لجميع المستخدمين بحلول هذا الخريف.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستسمح مايكروسوفت Teams بحد أقصى 250 مشاركًا في اجتماع خاص بالفرق، وأضافت الشركة أن هذه واحدة من ىالمزايا العديدة التي يضيفها في Teams، وتدعي الشركة أن هدفها هو دعم منتجات مايكروسوفت للتعليم  .

وقالت مايكروسوفت أيضًا إن منتجاتها التعليمية تستخدم من قبل أكثر من 150 مليون طالب وهيئة تدريس وقادة مؤسسيين ومعلمين، وإلى جانب عرض أكبر للمشاركين، ستضيف مايكروسوفت أيضًا غرف جانبية في Teams for Education.

وستتيح ميزة غرف الاستراحة للطلاب التعاون في مجموعات أصغر، كما يمكن للمعلمين أيضًا الاطلاع على تقارير الحضور ومشاهدة Class Insights، وهو تحليل ذكي لتحليلات البيانات يوضح كيف يتفاعل الطلاب مع الفصل، بما في ذلك المهام، والتسليم، ومقاييس النشاط، والدرجات، مع الاتجاهات الجديدة، عرض قادم في وقت الخريف.

وستضيف مايكروسوفت أيضًا خيارات اجتماعات جديدة في Teams تمنع الطلاب من بدء الاجتماعات دون مراقبة، وتتيح للمعلمين تحديد الأشخاص الذين يمكنهم التقديم في الاجتماع، وتمنح المعلمين القدرة على إنشاء غرفة اجتماعات لضمان إمكانية انضمام الطلاب المعينين فقط إلى اجتماع.

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