الذكاء الاصطناعى يستخدم قريبا فى تعقب النباتات.. اعرف السبب

قد يساعد الذكاء الاصطناعى قريبًا فى تعقب النباتات الغازية مثل الأعشاب اليابانية قبل أن تتسبب أضرارًا باهظة الثمن للطرق، إذ يعمل مركز المملكة المتحدة للإيكولوجيا والهيدرولوجيا وشركة Keen AI التى تتخذ من برمنجهام مقرا لها على تطوير النظام لمسح مناطق مثل جوانب الطرق لرصد الأنواع النباتية الغازية بسرعة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد رصد النباتات مثل الأعشاب اليابانية لتقليل الضرر الذى تسببه أمر سهل، ولكن العثور على انتشارها وتتبعه مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً، لذا سيستخدم المخطط الجديد كاميرات عالية السرعة مثبتة فوق سيارة لمسح ما يصل إلى 120 ميلاً (193 كيلومترًا) من النباتات على جانب الطريق يوميًا.

سيتم تسمية الصور مع موقع GPS الخاص بها وتحميلها على منصة على الإنترنت، حيث سيتمكن علماء البيئة من التعرف على النباتات فى الصور، ومع ذلك يهدف الفريق إلى تعليم الذكاء الاصطناعى كيفية التعرف على الأنواع الغازية بشكل صحيح.

كما سيقوموا بتدريس النظام لاكتشاف أشجار الرماد - التى هى أصلية فى المملكة المتحدة ولكنها معرضة لخطر الإصابة بسماد الرماد، وهو مرض مدمر.

ومن المأمول أنه بمجرد أن يتعلم البرنامج تحديد هذه الأنواع، فإن قدرته على التحليل السريع لأعداد كبيرة من الصور ستجعل المسح للنباتات الغازية والتى يمكن أن تكون ضارة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقال الفريق إن مشروعًا تجريبيًا مدته 10 أشهر - بتمويل من الوكالة الحكومية Innovate UK -سوف يقوم بمسح الطرق فى برمنجهام وشمال ويلز.

قال توم أوجست عالم البيئة الحسابى من مركز المملكة المتحدة للإيكولوجيا والهيدرولوجيا: "هناك فرصة كبيرة للذكاء الاصطناعى لمساعدتنا على معرفة المزيد عن العالم الطبيعى، ونحن مهتمون بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تطوير طريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتحديد الأنواع النباتية الغازية فى المملكة المتحدة."

وأوضح: "هذه الأنواع تميل إلى النمو فى الممرات - ولهذا السبب نركز على عمليات المسح على جانب الطريق، وإذا نجح البرنامج التجريبى، فيمكن توسيعه فى بلدان أخرى، أو لأنواع أخرى من النباتات والأشجار أو حتى الحشرات والحيوانات."