رسمياً - بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لموسم 2019/2020 عقب إنتصاره الى فيردر بريمن بنتيجة 1-0، ضمن الجولة 32 من البوندسليجا، على أرضية ملعب " فيسير شتاديون ".





ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده الى 76 نقطة ليحسم اللقب قبل جولتين، وهو اللقب الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.





وشهد الشوط الأول من المباراة أفضلية من جانب بايرن ميونيخ، حيث سدد كومان كرة قوية بجوار المرمى، ثم مرت رأسية كومان فوق العارضة بقليل في الدقيقة " 23 ".





وفي الدقيقة " 43 " سجل بايرن ميونيخ هدف التقدم عن طريق، روبيرت ليفاندوفسكي بعد كرة طولية استقبلها ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك.





وفي الشوط الثاني، كاد ليفاندوفسكي أن يسجل هدف ثاني بعد كرة عرضية من مولر حولها ليفا بجوار المرمى ، ثم طُرد ألفونسو ديفيز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.





وبعدها سدد كومان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس، أنقذ نوير مرماه من هدف محقق في الدقيقة " 89 "، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ 1-0.

