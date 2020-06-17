صور| هنية يفتتح ملعب اتحاد خان يونس الكبير

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد الأمين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، ملعب اتحاد خان يونس الجديد، في الحفل الذي أقامه النادي في ختام فعاليات اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس النادي.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية على مستوى قطاع غزة ورؤساء الأندية، ورؤساء واعضاء مجالس الإدارة السابقين ولاعبي وجماهير وقدامى النادي.

وفي كلمته، أثنى هنية، على نادي اتحاد خان يونس، معتبرًا انشاء ملعب خاص كبير للنادي انجازًا تاريخيًا مميزًا، مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وقدم رئيس النادي الدكتور محمد المصري، شكره للحضور، ولمن ساهم في انجاح هذا العرس الرياضي المميز، معبرًا عن امله بتحقيق الفريق الأول بطولة كأس القطاع.

وأكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، بأن اتحاد خان يونس أحد الأعمدة المهمة في اتحاد الكرة، مقدمًا التهاني للنادي على هذا الإنجاز.



وفي ختام الاحتفال كرم مجلس الإدارة، جميع الرؤساء السابقين للنادي وبعض الشخصيات الرياضية والسياسية والاعتبارية، كما وقص هنية برفقة المصري شريط افتتاح الملعب المعشب الكبير الخاص بالنادي، ليكون النادي الأول على مستوى فلسطين يمتلك ملعب خاص.