ملك التوازن: شاب عراقي يتحدى قوانين الفيزياء والجاذبية

الطبيعة لها قوانين تفرض نفسها على البشر والأشياء على حدٍ سواء، فقوانين العلوم والفيزياء يصعب الوقوف أمامها بخاصة قانون الجاذبية التي تفرض على الأشياء البقاء على سطح الأرض وتمنعها من الطيران، لكن هناك شاب عراقي تمكن من كسر هذه القواعد.

غرائب الاثاث

الشاب العراقي إبراهيم صالح والمعروف باسم ملك التوازن تسبب في جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل قدرته الغريبة والتي تساعده على الحفاظ على توازن الأشياء بغض النظر عن حجمها ووزنها.

الحفاظ على توازن الأشياء يحتاج إلى تركيز عالي جداً كي لا تسقط الأشياء فوق بعضها البعض، وعلى الرغم من أنه يقضي أغلب وقته في مستشفى الناصرية في العراق لرعاية المصابين بفيروس كورونا إلا أنه يجد دائماً الوقت لممارسة هوايته المفضلة.

إبراهيم صالح يتمتع بقدرة فريدة من نوعها حتى أنه الوحيد في العراق الذي يمكنه موازنة الأشياء بهذا الشكل مما جذب الأنظار إليه إلا انه يحلم بتحقيق رقم قياسي عالمي لذلك يحرص على تطوير مهاراته وجعل الأمر أكثر صعوبة كل مرة.

ويمارس إبراهيم هذه الهواية منذ 4 سنوات تقريباً وبدأت الفكرة عندما شاهد فيديو على يوتيوب لممارسة هذه المهارة وعندها قرر تطوير قدراته فيها، الأمر تطلب منه الكثير من التدريب والمجهود لكنه نجح في النهاية.

وصلت ساعات تدريب إبراهيم 6 ساعات يومياً حتى تمكن من الحفاظ على الأشياء متوازنة فوق بعضها البعض لمدة نصف ساعة متواصلة دون أن تقع على الإطلاق وهو ما أبهر متابعيه إلا أن إبراهيم يعتبر الأمر فن محض ويحتاج إلى إبداع لتركيب الأشياء بهذه الطريقة بجانب القدرات العقلية التي تحتاج إلى تطوير دائم.

أما عن الفكرة التي ينفذ من خلالها توازن الاشياء فيؤكد أنه يعتمد على قوانين الفيزياء لكن الأمر يتطلب إيجاد نقطة توازن وهذا هو سر عمله وهذا أكثر ما يحتاج تركيز وتدريب.

على جانب آخر يؤكد أبراهيم أن انتشار فيروس كورونا ترك أثر كبير على ممارسة هوايته وذلك لأنه يقضي ساعات طويلة في العمل في المشفى لذلك لا يقضي وقت طويل في ممارسة التوازن.