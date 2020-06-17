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الاحتلال يعتقل فتيين من الخليل ويستدعي شابًا من بيت لحم

17 حزيران / يونيو 2020 08:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتيين من بلدة دورا جنوب الخليل، واستدعت شابا من من بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت الفتيين: مصطفى سمير الزير (16 عاما)، ومجدي فواز الرجوب (16 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة دورا ومخيم الفوار المؤديين الى الشارع الالتفافي الوصل الى مستوطنة "عتنائيل" جنوب المدينة لتأمين سباق دراجات هوائية للمستوطنين.

وذكرت المصادر، أن القوات سلمت الشاب أنس سليم حسين (25 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة خربة الدير وسط بلدة تقوع بببيت لحم.

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