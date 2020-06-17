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الخدمات الطبية توزع دقيق مرضى حساسية القمح للمواطنين

17 حزيران / يونيو 2020 09:19

الخدمات الطبية توزع دقيق مرضى حساسية القمح للمواطنين
الخدمات الطبية توزع دقيق مرضى حساسية القمح للمواطنين

غزة- الرأي

نفذت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية الاسبوع الماضي،  مشروع توزيع دقيق مرضى حساسية القمح "السيلياك" للمواطنين في قطاع غزّة وشمل المشروع المرضى المدنين والعسكرين واستفادة منه قرابة 200 شخص من مختلف الاعمار.

من جانبه أكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب/ محمد رمضان صالح على ان المديرية تواصل عملها وعطائها في مختلف المجالات الانسانية لرعاية المرضى في قطاع غزّة .

وشدد العميد صالح على ضرورة تكاثف جهود المؤسسات الانسانية في دعم الخدمات الطبية في قطاع غزّة ليتسنى للمديرية المواصلة في تقديم واجباتها..

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