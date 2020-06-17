الخدمات الطبية تقدم 27ألف و265 خدمة طبية خلال شهر مايو

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في محافظات قطاع غزة 27 ألف و265 خدمة طبية خلال شهر مايو الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 153 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى. وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 239 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 1111 خدمة.

بدوره؛ استقبل قسم السمعيات 708 حالة وقدمت عيادة البصريات 605 خدمة، في حين قدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 243 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 668 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

خدمات متنوعة وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 5 آلاف 919 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى والنزلاء، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 10 ألف 542 وصفة طبية.

من جانبها؛ أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 76 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 5 دورات تدريبية مختلفة و 44محاضرة عملية ونظرية ، بالإضافة لاستفادة 362 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

حملات توعوية من فايروس كورونا ويشار إلى أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية خلال شهر ابريل الماضي ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تواصل حملتها للتوعية عن كيفية الوقاية منه وسبل تجنبه، ومنع انتشاره بين أبناء الأجهزة الأمنية خاصة وأبناء شعبنا عامة.

الجدير بالذكر بأن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بغزة تواصل جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، في إطار الجهود الحكومية المبذولة.