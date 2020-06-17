شرطة "كرم أبو سالم" تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 14 ألف شيكل

غزة- الرأي

تمكّن مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات بالشرطة في معبر كرم أبو سالم، من حل خلاف مالي بقيمة 13 ألف و900 شيكل بين إحدى الشركات وسائق شاحنة، وهو عبارة عن استحقاق مالي" أجرة نقل".

وأوضح مدير شرطة معبر أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، عقيد محمد الكاشف أنه وبناءً على الشكوى المقدمة من السائق ع.ع، تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب الشكاوى للاستماع لهما وإنهاء الخلاف بينهما.

وأفاد الكاشف أنه وبعد جهود مضنية ولقاءات متتالية تكللت بالنجاح، تم حل الخلاف المالي بين الطرفين، وتسليم المبلغ للمشتكي، حيث تم تحرير سند اتفاق مخالصة بينهما وإنهاء الخلاف بشكل كامل.

يذكر أنه تم استحداث مكتب شكاوى خاص بشرطة معبر كرم أبو سالم، لحل الخلافات المتكررة بين الشركات، وسائقي الشاحنات لديهم من جهة، وبين الشركات والتجار من جهة أخرى.