تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" برام الله

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب (٢٩ عاما) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

وكانت الكيلة، أعلنت إغلاق قسم الباطني وقسم غسيل الكلى وقسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" لفترات مختلفة لغايات تعقيمها بعد مراجعة مصابين بفيروس كورونا فيها.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أنه ولغايات الصحة والسلامة العامة، فقد تقرر إغلاق قسم الباطني منذ يوم أمس وحتى صباح يوم السبت المقبل، إضافة لإغلاق قسم غسيل الكلى في الطابق الثاني من اليوم وحتى صباح السبت، وقسم الطوارئ من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.