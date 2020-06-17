المستوطنات أولًا .. الكشف عن مراحل الضم المتدرج بالضفة

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مراحل وتفاصيل خطة الضم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة، إن حكومة الاحتلال تتطلع إلى الشروع بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار والمستوطنات بشكل متدرج، على أن يكون ضم المستوطنات أولا.

ووفقا للصحيفة، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع العديد من الأطراف بشأن إمكانية التوجه إلى الضم المتدرج في الضفة، علما أنه أعلن مع شريكه بالائتلاف الحكومي، بني غانتس، أن الشروع في الضم سيكون بالأول من تموز/يوليو المقبل.

وبحسب الخطة، لأول مرة ستمتد السيادة الاحتلالية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى سلسلة من المستوطنات في عمق المناطق خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وتقدر مساحة المناطق التي سيتم ضمها بالمرحلة الأولى بموجب الخطة حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، وليس 30% كما سمحت خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولى من الضم ستتوجه "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها للجلوس حول طاولة المفاوضات، وفي واصل الجانب الفلسطيني الرفض، فإن "إسرائيل" ستشرع بالمرحلة الثانية من الضم، بحيث تضم 20% من مساحة الضفة، مثلما أفادت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه تم مؤخرا تحضير خطة الضم في ديوان نتنياهو، حيث تم تحويل المقترح إلى الجانب الأميركي لمعرفة موقف إدارة البيت الأبيض، علما أنه الخطة المقترحة في مراحلها الأولى، ولم يتم تحضير الخرائط التي تفصل الضم المتدرج.

وترجح الصحيفة أن نتنياهو توصل إلى قناعة لضرورة تنفيذ الضم بشكل متدرج وعلى مراحل، وذلك لعدة اعتبارات، أهم أن ذلك سيظهر للمجتمع الدولي والإقليم أن "إسرائيل" تستمع للانتقادات وتنفذ خطواتها بحذر، كما أن الضم على مرحلتين يتناسب مع طرح ونهج البيت الأبيض الذي يرى برؤية ترامب كخطة سلام وليس خطة للضم.

ويتطلع نتنياهو إلى البدء بضم مستوطنات في عمق الضفة الغربية، وتجنب ضم الأغوار في المرحلة الأولى من أجل أن يخفف من حدة رد الجانب الأردني التي تقلق الإدارة الأميركية، بالإضافة لذلك فهناك إجماع إسرائيلي على أن منطقة الأغوار ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي أتفاق مستقبلي، وبالتالي هذا يقلل من الضرورة الملحة للبدء بالذات بضم الأغوار.