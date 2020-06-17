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على نفقتهم الخاصة

أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم بسجون الاحتلال

17 حزيران / يونيو 2020 11:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

توجه أهالي أسرى مدينة القدس المحتلة فجر الأربعاء، لزيارة أبنائهم في سجون "الدامون" و"النقب" و"نفحة" على نفقتهم الخاصة.

 وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن مجموعة من أهالي الأسرى المقدسيين توجهت فجرًا لزيارة أبنائها في السجون المذكورة، بعد انقطاع استمر أربعة أشهر.

 وتعد هذه الزيارة هي الدفعة الثانية لأهالي أسرى القدس التي تأتي على نفقتهم الخاصة، وذلك بعد أن رفضت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي التنسيق للزيارة وتوفير الحافلات.

وأوقفت سلطات الاحتلال في مارس/ آذار الماضي زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم داخل السجون، بحجة انتشار وباء "كورونا".

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