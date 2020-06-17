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نفذتها مجموعة الأقصى الكشفية

"الشباب والرياضة" تختتم مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"

17 حزيران / يونيو 2020 11:44

"الشباب والرياضة" تختتم مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"، والتي نفذتها مجموعة الأقصى الكشفية، صباح أمس الثلاثاء، في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة، وخالد بحور مدير العمل التطوعي.


 وأشاد أحمد محيسن وكيل الوزارة بالمبادرة التي تعتمد على الاستفادة من مخلفات البيئة وصناعة مواد مفيدة للمجتمع، وبالمعرض الختامي للمبادرة الذي تضمن العديد من المنتجات الفنية والمجسمات.


 وأكد محيسن دعم الوزارة للمبادرات النوعية التي تعتمد على أفكار جديدة وإنتاج مواد متنوعة.


يذكر أن المبادرة نفذت على مدار ثلاثة أيام بإشراف الفنان التشكيلي أيمن الحصري، وتمثل هذه المبادرة إحدى المبادرات الشبابية التي تمولها الوزارة وتنفذها المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية ضمن (60) مبادرة شبابية.

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