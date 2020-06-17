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تعليم خان يونس يكرّم إدارة مستشفى الياسين

17 حزيران / يونيو 2020 11:49

تعليم خان يونس يكرّم إدارة مستشفى الياسين
تعليم خان يونس يكرّم إدارة مستشفى الياسين

غزة- الرأي

كرّم وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، إدارة مستشفى الياسين في مجمع ناصر الطبي ممثلة في د. أحمد الصوفي مدير المستشفى، وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. كرامي أبو زايد رئيس قسم شؤون الموظفين، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وحضر اللقاء: د. ناهض أبو طعيمة.

وفي كلمته شكر أ. الفرا إدارة مستشفى الياسين لتوفيرهم الأجواء المناسبة للطلبة المرضى، وتعاونهم المتميز في إنجاح امتحانات الثانوية العامة 2020، موضحاً أن وزارة الصحة قدّمت الخدمة الطبية المتميزة داخل اللجان للطلبة مما ساهم في تهيئة الأجواء للطلبة.

من ناحيته أوضح د. الصوفي، أن إنجاح امتحانات الثانوية العامة مسئولية الجميع، ولابد أن تتضافر كافة الجهود لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

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