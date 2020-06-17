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التنمية الاجتماعية تعقد لقاء تشاورياً لوحدات المرأة في المؤسسات الحكومية

17 حزيران / يونيو 2020 11:56

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غزة- الرأي

نظمت وحدة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية لقاء تشاوري مع رئيسات وحدات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك أمس الأربعاء، في قاعة الاجتماعات بوزارة العمل في غزة وبحضور أ . اعتدال قنيطة رئيسة وحدة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية و أ. عالية عيد من وحدة المرأة لمناقشة واقع وآلية تنفيذ قرار اعتماد وحدات المرأة في الوزارات الحكومية ،وكيفية تجاوز المعيقات التي تحد من عمل هذه الوحدات.


وأكدت قنيطة أنه تم تفعيل وحدات المرأة في العديد من المؤسسات الحكومية قبل عامين بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15/12/09/م.و/أ.ق) لعام 2005م بشأن استحداث وحدة شؤون المرأة في الوزارات، ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للبرنامج التدريبي الخاص بوحدات المرأة والذي استمر لأكثر من عام.

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