التنمية الاجتماعية تستلم طروداً صحية لتوزيعها على المستضافين

غزة- الرأي

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية تستلم طروداً صحية لتوزيعها على المستضافين في مراكز الحجر الصحي.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية باستلام مجموعة من الطرود الصحية بتمويل من هيئة الزكاة الفاسطينية لتوزيعها على المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي.

بدورها ثمنت الوزارة هذه الجهود , داية جمع المؤسسات الدولية والمحلية بتقديم الدعم والمساعدة لإغاثة المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي .

من جانبه أكد د. علاء الرفاتي رئيس هيئة الزكاة الفلسطينية في قطاع غزة أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الطارئة والدعم المؤسساتي الذي تنفذه الهيئة لمواجهة جائحة كورونا.