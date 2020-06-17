اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشاريع القوانين مع القضاء الشرعي

غزة- الرأي

استقبلت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وفداً من القضاء الشرعي بمقر المجلس التشريعي، وحضر اللقاء النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، وعضوي اللجنة النائب الدكتور يونس الأسطل، والنائب الدكتور أحمد أبو حلبية، والمستشار القانوني للجنة مثقال عجور.

وضم وفد القضاء الشرعي سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والشيخ الدكتور عمر نوفل قاضي المحكمة العليا الشرعية.

وأوضح النائب الغول أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع المرافق القضائية، وللوقوف على الإشكاليات التي تعترض عملها، والتعرف على احتياجاتهم التشريعية.

وقال النائب الغول إنه يوجد لدى اللجنة القانونية مشروعات قوانين في مواضيع ذات صلة بالقضاء الشرعي، وهي مدرجة على جدول أعمال المجلس التشريعي ويتم السير في إجراءاتها الطبيعية وفق الخطة المرسومة لإقرار القوانين.

وبين الغول أن مشاريع القوانين سيتم عرضها على الجهات ذات العلاقة والتشاور بشأنها وعقد ورش العمل والأعمال التحضيرية، وذلك للخروج بأفضل المخرجات لإقرارها وفقاً للأصول القانونية.

من جهته، استعرض رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو واقع القضاء الشرعي بعد إقرار قانون القضاء الشرعي، وأكد على أن القضاء الشرعي أصبح بحاجة ماسة لإقرار مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أن هذه القوانين مكملة لقانون القضاء الشرعي الذي أقره المجلس التشريعي، حيث تراعي المستجدات التي طرأت خاصة وأن القوانين السارية مطبقة منذ عشرات السنين.

وفي ختام اللقاء شكر النائب الغول الحضور الكريم، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين اللجنة القانونية والقضاء للارتقاء بالقوانين وفق آخر المستجدات لتحقيق العدالة الناجزة.