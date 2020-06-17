وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد على ضرورة تغيير قواعد السلوك السلبي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على 5 جرافات في رام الله ويجرف أراضي ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشاريع القوانين مع القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ لقاءً تدريبياً لإدارة الجودة في المؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستلم طروداً صحية لتوزيعها على المستضافين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد لقاء تشاورياً لوحدات المرأة في المؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم إدارة مستشفى الياسين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تختتم مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة" وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم بسجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يستولي على 5 جرافات في رام الله ويجرف أراضي ببيت لحم

17 حزيران / يونيو 2020 12:25

الضفة المحتلة – الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خمس جرافات ومعدات وآليات لاستخراج الحجر في منطقة المحاجر من المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، وجرفت أرضي في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن عشرات الجنود اقتحموا الموقع المذكور واحتجزوا أكثر من خمسة عمال داخل "كونتينر"، واستولوا على معدات لاستخراج الحجر، ومولدات كهربائية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استولت على 5 جرافات من بين 13 موجودة في الموقع.

كذلك جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أراضي في منطقة البادية الشرقية، شرق بيت لحم.

وقالت المصادر إن جرافات الاحتلال، جرفت أراضي في منطقة شعب البطة من البادية الشرقية بمحاذاة قرية الفرديس القريبة من مستوطنة "نوكاديم"، تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة، لأهداف استيطانية.

وأشارت إلى أن منطقة البادية الشرقية تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل الاحتلال لأغراض استيطانية، وكان أعلن سابقا عن إصدار أوامر عسكرية تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المقدرة بمئات الدونمات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟