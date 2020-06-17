الاحتلال يستولي على 5 جرافات في رام الله ويجرف أراضي ببيت لحم

الضفة المحتلة – الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خمس جرافات ومعدات وآليات لاستخراج الحجر في منطقة المحاجر من المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، وجرفت أرضي في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن عشرات الجنود اقتحموا الموقع المذكور واحتجزوا أكثر من خمسة عمال داخل "كونتينر"، واستولوا على معدات لاستخراج الحجر، ومولدات كهربائية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استولت على 5 جرافات من بين 13 موجودة في الموقع.

كذلك جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أراضي في منطقة البادية الشرقية، شرق بيت لحم.

وقالت المصادر إن جرافات الاحتلال، جرفت أراضي في منطقة شعب البطة من البادية الشرقية بمحاذاة قرية الفرديس القريبة من مستوطنة "نوكاديم"، تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة، لأهداف استيطانية.

وأشارت إلى أن منطقة البادية الشرقية تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل الاحتلال لأغراض استيطانية، وكان أعلن سابقا عن إصدار أوامر عسكرية تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المقدرة بمئات الدونمات.