" السراج" يؤكد على ضرورة تغيير قواعد السلوك السلبي

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ضرورة معالجه الانفصال بين النظرية والتطبيق في تغيير قواعد السلوك في المجتمع الفلسطيني.



جاء ذلك، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان " الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني وطرق مكافحتها " نظمتها النيابة العامة في مقر ديوان النائب العام بالمدينة، حضرها رئيس البلدية. د يحيى السراج، والنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وعضو المجلس البلدي فداء المدهون، ووكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د.عبد الهادي الأغا، ورئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي د.كمال تربان، ورئيس لجنة احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المستشار يحيي الفرا، ونائب مدير المباحث العامة العقيد رياض القاضي، ورئيس تجمع مبادرون مصلحون د. أحمد حمد، ومختصون في الشريعة الإسلامية، ومثقفون ونشطاء.



وشدد د. السراج على ضرورة وضع الآليات لاستثمار الطاقات البشرية وتعزيز الشراكة، وضرورة أن تكون عملية تغيير السلوك السلبي مستمرة وليس من خلال حملات فقط.



وأكد المجتمعون على تطبيق ضرورة تطبيق خطة عمل استراتيجية موحدة وشاملة، وتحديد الأولويات، وتحشيد الجهود والمبادرات المؤسسية والفردية، وتنسيق الأدوار، واستثمار كافة الوسائل والأدوات، عبر برنامج موحد يدعم خطة اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ويوائم بين النظرية والتطبيق في تغيير الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني، ويعزز الوعي المجتمعي في إدارة التغيير الإيجابي البنّاء وتقويم السلوك الخاطئ.



وأكد المجتمعون على وضع معايير لفقه الألويات في التغيير، واعتماد البحث العلمي الإحصائي حول تحديد مسارات التغيير وتقويم السلوك وإصلاح المجتمع، وضرورة تنوّع الأساليب، ودراسة الخطط والتجارب الناجحة في الوسط العربي والعالمي والاستفادة من وسائلها وخطواتها في التغيير، كذلك الاستفادة من المبادرات الشبابية والطاقات الريادية والتعليمية والتربوية، وتحفيز السلوك الايجابي من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، وتنفيذ جائزة وطنية محفزة لأفضل المبادرات المجتمعية في نهج التقويم، وتعزيز الشراكة المجتمعية ولجان الأحياء في التغيير الإيجابي، والإبلاغ عن مرتكبي الجرائم والظواهر السلبية.



وأوصى المجتمعون على ضرورة استكمال الجهود لتعزيز السلوك القيمي ومحاربة الظواهر السلبية، ودعم جهود اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في بناء استراتيجية توعوية وثقافية ايجابية تلفظ الظواهر السلبية، وتحقق الأهداف بمشاريع استراتيجية كمنهاج حياة وليس حملات مؤقتة، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية، لتنسيق جهود جهات الاختصاص وتعزيز تعاونها، في نشر الثقافة والوعي المجتمعي ومشاركة شرائح المجتمع المختلفة، والتأكيد على المتابعة الرسمية والشعبية للظواهر والسلوك السلبي ومعالجتها وتبليغ جهات الاختصاص، وتعزيز البيئة القانونية والإجرائية في المحاسبة لدفع عجلة المعالجة

والتقويم.

