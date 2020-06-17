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بلدية غزة تبحث تعاونها مع نقابة المهندسين

17 حزيران / يونيو 2020 12:37

بلدية غزة تبحث تعاونها مع نقابة المهندسين
بلدية غزة تبحث تعاونها مع نقابة المهندسين

غزة- الرأي

بحثت بلدية غزة مع نقابة المهندسين فرع غزة ، وهيئة المكاتب الهندسية، سبل تعزيز التعاون المشترك ونظام الأبنية الجديد الذي أقرته لجنة التنظيم المركزية مؤخراً .
جاء ذلك،  خلال لقاء عقد في مقر النقابة بغزة حضره عن البلدية، عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة، ومدير دائرة التنظيم م. عماد عوض، ومدير دائرة التخطيط العمراني م. مهند الصفدي، فيما حضر عن النقابة رئيس مجلس نقابة المهندسين فرع غزة م. أحمد سكر، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية م. وليد شحادة، وأعضاء مجلس النقابة.
وناقش الحضور، نظام متكامل لحوسبة الاجراءات، والنظام الجديد للأبنية، وتدقيق المخططات، والإشراف على المباني، وشهادة التحمل المصدقة من قبل النقابة.
كما تم مناقشة اذونات البناء، وسبل تفعيل وسائل التواصل بين المهندسين والبلدية بما يساعد في سهولة متابعة المعاملات وتحقيق السرعة المطلوبة لانجازها، وكذلك الجوانب الجمالية للمباني.
واتفق الطرفان على تعزيز التواصل من خلال قنوات مباشرة لحل أي إشكاليات قد تطرأ، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدية والنقابة بما يخدم المجتمع .

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