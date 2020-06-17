بلدية غزة تبحث تعاونها مع نقابة المهندسين

بحثت بلدية غزة مع نقابة المهندسين فرع غزة ، وهيئة المكاتب الهندسية، سبل تعزيز التعاون المشترك ونظام الأبنية الجديد الذي أقرته لجنة التنظيم المركزية مؤخراً .
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر النقابة بغزة حضره عن البلدية، عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة، ومدير دائرة التنظيم م. عماد عوض، ومدير دائرة التخطيط العمراني م. مهند الصفدي، فيما حضر عن النقابة رئيس مجلس نقابة المهندسين فرع غزة م. أحمد سكر، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية م. وليد شحادة، وأعضاء مجلس النقابة.
وناقش الحضور، نظام متكامل لحوسبة الاجراءات، والنظام الجديد للأبنية، وتدقيق المخططات، والإشراف على المباني، وشهادة التحمل المصدقة من قبل النقابة.
كما تم مناقشة اذونات البناء، وسبل تفعيل وسائل التواصل بين المهندسين والبلدية بما يساعد في سهولة متابعة المعاملات وتحقيق السرعة المطلوبة لانجازها، وكذلك الجوانب الجمالية للمباني.
واتفق الطرفان على تعزيز التواصل من خلال قنوات مباشرة لحل أي إشكاليات قد تطرأ، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدية والنقابة بما يخدم المجتمع .
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