الأوقاف تناقش واقع العمل القرآني مع الجمعيات القرآنية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات القرآنية، وذلك لمناقشة واقع العمل القرآني في ظل جائحة كورونا وترتيب العمل بالمساجد خاصة بعد إعادة فتح المراكز ومتابعة الالتزام بالضوابط والمعايير لسلامة الطلبة.

وحضر اللقاء مدير عام التحفيظ بالأوقاف أ. مازن النجار ومدراء دوائر التحفيظ وممثلين عن الجمعيات القرآنية.

ورحب النجار بالحضور الكريم واستعرض هياكل الإدارات والدوائر العاملة بالجمعيات القرآنية وطبيعة عمل كل دائرة وانتشارها في المجتمع المحلي’ مثمنًا في الوقت ذاته كافة الجهود التي بُذلت خلال العمل عن بعد في مجال التحفيظ الإلكتروني.

ودعا النجار خلال اللقاء الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فتح مراكز التحفيظ والعمل بإجراءات السلامة التي أقرتها الجهات المختصة وتوعية الطلاب والأهالي والعاملين في المجال القرآني باتخاذ اجراءات السلامة المناسبة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب لمسافة كافة ما لا يقل عن 2م2.

وطالب مدير عام التحفيظ بضرورة توزيع حضور طلاب الحلقة على عدة فترات من وقت الحلقة، و اختصار حضور الطلبة على التسميع فقط وتشجيعهم للحفظ في المنزل، الى جانب تولي المحفظ عملية ضبط خروج الطلبة بعد الانتهاء من الحلقة.

وأكد على ضرورة اهتمام الطلبة بالنظافة الشخصية اليومية وخصوصاً قبل حضور الحلقة وإعفاء الطلبة المرضى من الحضور، وإيقاف جميع النشاطات اللامنهجية التي تضم عدداً كبيراً من الطلبة نحو (الرحلات ، لقاءات ، ندوات)، الى جانب العمل بالتحفيظ الإلكتروني لمن لا يستطيع الحضور للمسجد، منوهًا بأن الجهات المعنية ستتابع عن كثب مدى الالتزام بهذه الإجراءات في الميدان.