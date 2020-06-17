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الأوقاف تسترد أرض وقف مساحتها (1800) متر مربع

17 حزيران / يونيو 2020 01:27

الأوقاف تسترد أرض وقف مساحتها (1800) متر مربع
الأوقاف تسترد أرض وقف مساحتها (1800) متر مربع

الوسطى- الرأي

أعادت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى أرض وقفية مساحتها (١٨٠٠) متر مربع تم الاعتداء عليها لعدة سنوات من قبل بعض المواطنين, وذلك وفقًا للإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في إطار متابعة أملاك الوقف وإزالة كافة التعديات عليها.

بدوره ، أكد مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف أ. زياد ابو مساعد أن استعادة الأراضي المعتدى عليها يأتي  في إطار خطة الوزارة لمتابعة وحل القضايا المتعلقة بأرض الأوقاف وإزالة أي تعديات عليها, منوهًا بأن الأوقاف تسعى لاستثمار الوقف بما يعود بالنفع على المجتمع, داعيا في الوقت ذاته كافة المواطنين المتعديين على أملاك الوقف بتسوية أوضاعهم القانونية.

من جانبه شكر مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم الطاقم العامل بقسم الأملاك بالوسطى على جهودهم المبذول في المحافظة على أملاك الوقف واستثمارها بالشكل الصحيح الذي يضمن استخدامها لما أوقفت له.

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