أوقاف الوسطى تعزز تعاونها مع هيئة التوجيه السياسي

الوسطى- الرأي

استقبل سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى وفدا من هيئة الوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة خطة عمل دينية خاصة بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

بدوره دعا مسلم قسم الوعظ وقسم للتحفيظ أن يكونوا على قدر عال من التعاون والتفاعل الديني والدعوي داخل مراكز التأهيل وذلك لحاجة النزلاء لمن يعظهم ويوجههم للخير والدين الصحيح.

من جهته أكد أ. محمد جبر مدير هيئة التوجيه السياسي بالوسطى على أهمية تفعيل لجان عمل مشتركه بين وزارة الأوقاف والهيئة وذلك لوضع خطط بشكل شهري ثابته لتنفيذها داخل السجون.

وفي ذات السياق اتفق الطرفان على تنفيذ أنشطة دعوية متنوعه داخل السجون بشكل شهري في إطار عمل اللجنة المشتركة من كافة الوزارات.