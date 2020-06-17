المديرية العامة للتدريب تفتتح سلسلة دورات ميدانية متخصصة

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للتدريب مجموعة من الدورات الميدانية المتخصصة لطواقمها في مقرها بأنصار غرب مدينة غزة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الخطـة التشغيلية التي أعدتها مديرية التدريب للارتقــاء بمنتسبيها من خلال تنفيـذ مجموعة من الدورات التخصصيــة في الجوانب الميدانية والنظريـة.

وتنقسم الدورات إلى دورة "كفاءة 1 " ودورة "كفاءة 2" للضبـاط من رتبة "ملازم" الى رتبة "نقيب"، فيمـا تستهدف دورة "التشريفات العسكرية" منتسبي التدريب العاملين بقسم التشريفات العسكرية بالإضافة لدورة "الحماية الخاصة" وتستهدف العاملين بشركات الحماية الأمنيــة.

من جانبه، أكد مدير عام المديرية العامة للتدريب العميــد محمد خلف أن المديرية تعمـل وفق الرؤية الأساسية لوزارة الداخلية والأمن الوطني في تطوير منتسبيهـا وزيادة مستوى الكفاءة والقدرة لديهم، مضيفـاً أن المخرجات الإيجابية التي تتميز بهـا المنظومة الأمنيــة ترجع الى عدة عوامل أبرزها جودة عملية التدريب.

وأفــاد العميـد خلف أن الدورات التدريبية التي يخضع لها منتسبي المديرية العامة للتدريب ومنتسبي وزارة الداخلية تمـر ضمن إجراءات إدارية ورقابية وفنيـة، للتأكـد من سيـرها بالشكل الذي يضمـن الاستفـادة منهـا.

وأوضح خلف أن مديرية التدريب تتولى مهام تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلـــــــية والأمن الوطني بالإضافة لتطوير وتنمية أداء الكادر العسكري والأمني من عدة نواحي أبرزها الجانب البدني وفق معيار التدريب العسكري الأساسي والمتـقـدم والجانب العلمي وفـــق معايير وأسس التنمية البشرية المعمول بها.