وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تسترد أرض وقف مساحتها (1800) متر مربع وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش واقع العمل القرآني مع الجمعيات القرآنية وكالة الرأي الفلسطينية "الضمير" تحذر من انهيار الأوضاع الاقتصادية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعلن رفضه ومعارضته الكاملة لقانون "حماية الأسرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة لتنظيف شاطئ بحر خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث تعاونها مع نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد على ضرورة تغيير قواعد السلوك السلبي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على 5 جرافات في رام الله ويجرف أراضي ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشاريع القوانين مع القضاء الشرعي
أخبار » الأخبار الحكومية

المديرية العامة للتدريب تفتتح سلسلة دورات ميدانية متخصصة

17 حزيران / يونيو 2020 01:42

المديرية العامة للتدريب تفتتح سلسلة دورات ميدانية متخصصة
المديرية العامة للتدريب تفتتح سلسلة دورات ميدانية متخصصة

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للتدريب مجموعة من الدورات الميدانية المتخصصة لطواقمها في مقرها بأنصار غرب مدينة غزة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الخطـة التشغيلية التي أعدتها مديرية التدريب للارتقــاء بمنتسبيها من خلال تنفيـذ مجموعة من الدورات التخصصيــة في الجوانب الميدانية والنظريـة.

وتنقسم الدورات إلى دورة "كفاءة 1 " ودورة "كفاءة 2" للضبـاط من رتبة "ملازم" الى رتبة "نقيب"، فيمـا تستهدف دورة "التشريفات العسكرية" منتسبي التدريب العاملين بقسم التشريفات العسكرية بالإضافة لدورة "الحماية الخاصة" وتستهدف العاملين بشركات الحماية الأمنيــة.

من جانبه، أكد مدير عام المديرية العامة للتدريب العميــد محمد خلف أن المديرية تعمـل وفق الرؤية الأساسية لوزارة الداخلية والأمن الوطني في تطوير منتسبيهـا وزيادة مستوى الكفاءة والقدرة لديهم، مضيفـاً أن المخرجات الإيجابية التي تتميز بهـا المنظومة الأمنيــة ترجع الى عدة عوامل أبرزها جودة عملية التدريب.

وأفــاد العميـد خلف أن الدورات التدريبية التي يخضع لها منتسبي المديرية العامة للتدريب ومنتسبي وزارة الداخلية تمـر ضمن إجراءات إدارية ورقابية وفنيـة، للتأكـد من سيـرها بالشكل الذي يضمـن الاستفـادة منهـا.

وأوضح خلف أن مديرية التدريب تتولى مهام تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلـــــــية والأمن الوطني بالإضافة لتطوير وتنمية أداء الكادر العسكري والأمني من عدة نواحي أبرزها الجانب البدني وفق معيار التدريب العسكري الأساسي والمتـقـدم والجانب العلمي وفـــق معايير وأسس التنمية البشرية المعمول بها.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟