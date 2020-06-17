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وزارة الإعلام ومؤسسة الثريا تخرجان دورة في إدارة الأزمات إعلامياً

17 حزيران / يونيو 2020 01:56

وزارة الإعلام ومؤسسة الثريا تخرجان دورة في إدارة الأزمات إعلامياً
وزارة الإعلام ومؤسسة الثريا تخرجان دورة في إدارة الأزمات إعلامياً

غزة- الرأي

أنهت وزارة الإعلام ومؤسسة الثريا للإعلام تنفيذ دورة تدريبية في إدارة الأزمات إعلاميا، وذلك عبر برنامج ( Zoom meeting ) الذي يستخدم في تنفيذ الدورات واللقاءات عن بعد.

وشارك في الدورة 27 من الإعلاميين وخريجي الإعلام، على مدارة 5 لقاءات تدريبية، حيث تناولت اللقاءات التدريبية مفهوم الأزمات وأسباب وأنواعها من منظور إداري، وبين العمل الإعلامي والتخطيط له أثناء الأزمات.

كمان تناولت الدورة الحديث عن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي والإعلام الجديد في الاتصالات والأزمات، ومواجهة الشائعات ومصادر المعلومات، والمحاذير الأمنية والقانونية والشرعية أثناء التعامل الإعلامي ومعوقاته خلال الأزمة وحالات الطوارئ.

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