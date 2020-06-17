وحدة الرقابة الداخلية بالمواصلات تصدر تقريراً عن أهم انجازاتها

غزة- الرأي

أصدرت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة النقل والمواصلات، تقريراً عن أهم إنجازاتها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو حيث أظهر التقرير أهم الأنشطة الرقابية منها 150 زيارة ميدانية متنوعة داخلية وخارجية إضافة إلى عمل 60 تقرير رقابي وإداري ومالي.



وأوضح م. هاني مطر نائب مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بأن الهدف من عمل وحدة الرقابة الداخلية تصويب ومعالجة الأخطاء و السعي إلى تقديم خدمة أفضل لمتلقي الخدمة في صالات الترخيص والوزارة.



وأشار مطر إلى أنه تم تقديم مقترحات لتطوير البرامج المحوسبة المستخدمة في الوزارة والمدارس والمعاهد وبرامج الترخيص.



كما تم رفع توصية بضرورة تطوير برامج الأرشفة الإلكترونية في جميع مرافق الوزارة بدلاُ من الورقية وذلك لتطوير المنظومة في الترخيص، حيث تمكن ترخيص خانيونس من أرشفة 20 ألف ملف مركبة منذ بداية العام الحالي.

وأخيراً أشرفت وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة على متابعة إجراءات الوقاية والسلامة على جميع مرافق الوزارة في ظل جائحة كورونا والتأكد من اتخاذها من قبل العاملين وإلزام الموظفين بلبس الكمامة وتعقيم الصالات والأماكن الخاصة بالوزارة.