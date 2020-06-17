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أوقاف رفح تنفذ حملة جديدة لتنظيف مقبرة الحي السويدي بالمحافظة

17 حزيران / يونيو 2020 02:21

أوقاف رفح تنفذ حملة جديدة لتنظيف مقبرة الحي السويدي بالمحافظة
أوقاف رفح تنفذ حملة جديدة لتنظيف مقبرة الحي السويدي بالمحافظة

رفح- الرأي

نفذت مديرية أوقاف محافظة رفح حملة جديدة لتنظيف مقبرة الحي السويدي الواقع بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية, من الأعشاب والمخلفات وإزالة التعديات بمشاركة عائلات وشباب ولجان (مواصي رفح).

بدوره أكد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الأوقاف لتنظيف كافة المقابر, لافتًا الى أن هذه الحملة جاءت في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في الاهتمام بالمقابر ونظافتها واحترام حرمتها.

وثمن حسان جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف والداعمين لها على ما بذلوه من أجل المحافظة على المقابر وتنظيفها، منوهًا بأن هذه الجهود جاءت استشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه أمواتنا

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