وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التخلّص من البلغم المتجمع في الحلق بدون أدوية وكالة الرأي الفلسطينية هل تؤثر كورونا على صحتك العقلية؟!.. 5 طرق لمحاربة التوتر والقلق وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تبييض الملابس البيضاء من جديد وكالة الرأي الفلسطينية تسلا تنتج أول سيارة كهربائية بنطاق معتمد لأكثر من 400 ميل وكالة الرأي الفلسطينية أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل وكالة الرأي الفلسطينية شركة تكنولوجيا صينية تطلق شريحة جديدة قابلة للارتداء وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في قرية بورين وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالخليل ورام الله وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" بالخليل وتفوح
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل

18 حزيران / يونيو 2020 07:14

أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل
أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل

-أعلنت "أمازون" طرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل وخفض احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعمل النظام الجديد بالواقع المعزز بواسطة كاميرات وشاشة كبيرة ترسم عليها دوائر افتراضية حول الموظفين لحثهم على المحافظة على مسافة مترين بين الواحد والآخر.

وتعني الدائرة الخضراء أن المسافة الفاصلة كافية لكنها تتحول إلى الأحمر عندما يصبح الأشخاص على مسافة قريبة جدا.

وأوضحت "أمازون" في مدونة أن مهندسيها طوروا هذا النظام "مستندين إلى أنظمة موجودة في الأساس مثل أجهزة رادار السرعة".

وأشارت الشركة إلى أن هذا النظام بات مستخدما "في بعض أبنيتها" وسيعتمد بشكل أوسع الآن.

وتنوي "امازون" إتاحة هذه التكنولوجيا للجميع لمساعدتهم في احترام التباعد الاجتماعي.

وتوظف الشركة العملاقة ومقرها في سياتل نحو 800 ألف شخص في العالم وقد واجهت حركات احتجاج بشأن سلامة العاملين لديها خلال الجائحة.

وتعهدت الشركة استثمار مليارات الدولارات لمكافحة مرض كوفيد-19.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟