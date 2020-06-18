كيفية تبييض الملابس البيضاء من جديد

محاليل النقع الخاصة التي تُستخدم قبل الغسيل



انقعي الملابس في بيكربونات الصودا. امزجي 4 لتر من الماء الدافئ مع كوب (250 مل) من بيكربونات الصودا في وعاء أو حوض وحرّكيهم جيدًا حتى تذوب بيكربونات الصودا. انقعي الملابس البيضاء في المحلول مع الحرص على غمرها بالكامل. اتركي الملابس في المحلول لمدة 8 ساعات تقريبًا.

تقوم بيكربونات الصودا بسحب الروائح بالإضافة إلى تبييض الملابس، لذا فإن ذلك سيعود بمنفعة مزدوجة. تفيد بيكربونات الصودا أيضًا في تخفيف الماء، لذا فإن الملابس لن تتعرّض لماء ثقيل يحتوي على كمية كبيرة من المعادن.



استخدمي الأسبرين. أذيبي 5 أقراص من الأسبرين بتركيز 325 مجم في 8 لتر من الماء الساخن. انقعي الملابس البيضاء في هذا المحلول لمدة 8 ساعات تقريبًا. احرصي على غمر الملابس بالكامل خلال هذه العملية.

يمكنك طحن الأقراص قبل إضافتها للماء لتسريع العملية. يساعد ذلك على ذوبان الأسبرين بشكل أسرع عن طريق تعريض المزيد من الحبيبات للماء مباشرةً.

يمكنكِ أيضًا وضع بضعة أقراص من الأسبرين في الغسالة مباشرةً أثناء غسل الملابس، إلا أنه يُنصح بنقع الملابس في الأسبرين أولًا.



استخدمي معجون أسنان. امزجي 189.3 مل من بيكربونات الصودا ومعجون البيروكسيد المبيّض مع نصف كوب (125 مل) من بيكربونات الصودا وربع كوب (60 مل) من الملح وكوبين (500 مل) من الخل. امزجي المزيج جيدًا حتى يبدأ بالارتفاع. انقعي الملابس البيضاء في المزيج لمدة 3-4 ساعات ثم اغسليها بماء بارد.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي معجون أسنان على هيئة معجون وليس جل. يجب أن يحتوي معجون الأسنان على بيكربونات الصودا أيضًا.



انقعي الملابس في المنظّف. امزجي ربع كوب (60 مل) من منظّف الملابس أو الصحون في حوض ممتلئ بالماء. اغمري الملابس البيضاء في هذا المحلول واتركيها لمدة ساعتين.

يمكن استخدام الشامبو عوضًا عن استخدام منظّف الملابس أو الصحون، ولكن حاولي اختيار شامبو خال من الرائحة واللون عند فعل ذلك. يمكن أن يقوم كل من الرائحة أو اللون بالتأثير على لون الملابس البيضاء.



انقعي الملابس في عصير ليمون. املئي وعاءً كبيرًا بالماء وأضيفي ليمونة أو ليمونتين بعد تقطيعهما على شكل شرائح. قومي بغلي المحتويات في درجة حرارة مرتفعة. أبعدي المحتويات عن الحرارة ثم أضيفي الملابس البيضاء واتركيها في المحلول لمدة ساعة.

احرصي على تقطيع الليمون في شكل شرائح وليس أنصاف. يؤدّي تقطيع الليمون على شكل شرائح إلى إفراز أكبر كمية ممكنة من العصارة في الماء.

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علاجات خاصة مسبقة للبقع



جرّبي مستحضرات إزالة الصدأ من الأقمشة. بلّلي البقعة بماء فاتر. استخدمي بعد ذلك مزيل الصدأ على البقعة مع استخدام كمية كافية لغمر الملابس. افركي المنطقة بفرشاة أسنان ليتغلغل المستحضر في الأقمشة ثم اتركيه لمدة 5 دقائق أو أقل. اغسلي الملابس بعد ذلك بماء فاتر للتخلّص من المستحضر.

تعمل هذه الطريقة بشكل جيد على بقع الإبطين بشكل خاص. تحدث البقع في هذه المنطقة عادةً بسبب تفاعل العرق مع مضادات التعرّق، والألمونيوم هو سبب البقعة الصفراء وليس العرق فقط. يتعامل مزيل الصدأ مع البقع الحادثة بسبب الألمونيوم بفعالية.

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استخدمي عصير الليمون ضعي القليل من عصير الليمون على البقعة وافركي الملابس بفرشاة أسنان قديمة لعدة دقائق. اتركي السائل لمدة 5-10 دقائق قبل غسله.

لاحظي أنه بإمكانك فعل ذلك بخل أبيض مقطّر أيضًا.

الأحماض الموجودة في الخل وعصير الليمون خفيفة لتعمل دون إتلاف الأقمشة ولكنها قوية بما فيه الكفاية لإذابة البقع والرواسب التي تخلّفها المواد القلوية.



افركي البقع باستخدام الملح. استخدمي القليل من الملح لفرك البقعة بمجرّد سقوط شيء داكن على الملابس البيضاء. يمكن أن يقوم الملح بامتصاص الرطوبة من البقعة وأن يخرج القليل من الصبغة وهي في الحالة السائلة.

يعمل هذا العلاج بينما تكون البقعة رطبة وحديثة فقط. لن يساعد ذلك في حالة البقع الجافة الثابتة.



استخدمي مستحضرات تجارية لإزالة البقع. ستجدين العديد من مستحضرات إزالة البقع التجارية في الأسواق. يمكنكِ شراء أحد هذه المستحضرات للتعامل مع البقع، ولكن احرصي على اختيار أحد المنتجات الآمنة لنوع الأقمشة التي تنظّفينها، واتبعي دائمًا الإرشادات الموضحة على المنتج.

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أضيفي الخل إلى دورة الغسيل. أضيفي كوبًا (250 مل) من الخل الأبيض إلى الغسالة قبل بدء دورة الغسيل. افعلي ذلك قبل غسل كمية كبيرة من الملابس البيضاء للحصول على أفضل النتائج.



اغسلي الملابس مع إضافة بيكربونات الصودا. قومي بصب كوب (250 مل) من بيكربونات الصودا مع الملابس البيضاء في الغسالة مباشرةً. اغسلي الملابس بعد ذلك بشكل طبيعي.

لا تضعي بيكربونات الصودا في مكان المسحوق.

يمكنكِ أيضًا استخدام صودا التنظيف عوضًا عن استخدام صودا الخبز. المنتجان متشابهان، إلا أن صودا التنظيف تمتلك درجة حمضية أقل مما يجعل استخدامها مع الملابس أكثر أمانًا.

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أضيفي البورق إلى الغسالة. قومي برش نصف كوب (125 مل) من البورق على الملابس البيضاء في الغسالة. قومي بصب البورق على الملابس مباشرةً واغسليها بشكل طبيعي.

لا تضيفي البورق إلى مكان مسحوق الغسيل.

البورق مشابه لبيكربونات الصودا من حيث أنه يبيّض ويمتص الرائحة في آن واحد.



استخدمي المبيّض. أضيفي كوبًا من المبيّض إلى الملابس البيضاء عند غسلها. إن كنتِ قلقة بشأن تأثير المبيّض القوي، جرّبي استخدام مبيّض خالٍ من الكلور أو مبيّض بطيء كمحلول البيروكسيد بتركيز 3%.

إن كانت نسبة المعادن والحديد على وجه الخصوص مرتفعة في الماء، لا تستخدمي مبيّض الكلور. قد يؤدّي وجود الكلور والحديد إلى إضفاء لون أصفر على الملابس البيضاء. استخدمي الأوكسجين عوضًا عن ذلك.



جرّبي استخدام مزيل ألوان تجاري. يمكنكِ إضافة كوب من مزيل الألوان التجاري إلى الملابس البيضاء عند غسلها. يمكنكِ شراء هذه المستحضرات من متاجر البقالة عادةً. أضيفي المستحضر إلى دورة الغسيل كما هو موضّح على الملصق.

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طريقة الغسيل البسيطة

1

اختاري الإضافات. اعرفي الإضافات التي ستستخدمينها أثناء الغسيل والعلاجات التي ستستخدمينها قبله. استخدمي العلاجات المسبقة قبل بدء الغسيل وأضيفي معزّزات الغسيل إلى الغسالة أثناء تحضير الملابس البيضاء.

2

اغسلي الملابس البيضاء بشكل منفصل. اغسلي الملابس البيضاء وحدها واستخدمي أعلى درجة حرارة ممكنة دون إتلاف الأقمشة. ينبغي عليكِ أيضًا غسل الملابس المتّسخة جدًا بشكل منفصل عن تلك الأنظف.

يمكن الحصول على أقصى فعالية للماء في إزالة الأوساخ في درجة حرارة 50 درجة مئوية وأكثر.

على الرغم من أن الماء الدافئ قد يثبّت البقع في الملابس، إلا أن الملابس البيضاء التي تم غسلها أكثير من مرة تكون البقع والتغيّرات اللونية فيها ثابتة في القماش بالفعل. لهذا السبب، ستحتاجين إلى التعامل مع تغيّر اللون على أنه أوساخ وأن تستخدمي الماء الساخن وليس البارد.

استخدمي المنظّف مع دورة الغسيل بغض النظر عن العلاجات المسبقة أو معزّزات الغسيل التي تضيفينها. قد ينتج استخدام منظّف الإنزيمات نتائج جيدة، وينبغي عليكِ استخدام أقصى كمية ممكنة كما هو موضّح على العبوة لتحقيق أقصى استفادة.

لاحظي أنكِ قد تحتاجين إلى استخدام كمية أكبر من المنظّف إن كان الماء ثقيلًا بسبب المعادن. قد تحتاجين أيضًا إلى تركيب مرشّح لتخفيف المعادن في الماء ليكون الماء لطيفًا على الملابس.

ينبغي استخدام مستحضر لإزالة الحديد إن كانت نسبة الحديد في الماء مرتفعة.

3

جفّفي الملابس في الشمس. للشمس تأثير مبيّض طبيعي، لذا فإن تجفيف الملابس في الشمس يؤدّي إلى تجفيفها وتبييضها في نفس الوقت.

إن لم تتمكني من تجفيف الملابس في الشمس بسبب سوء الأحوال الجوية أو مكان سكنك أو لأي سبب آخر، يمكنكِ تجفيف الملابس البيضاء في المجفّف. لن تحصلي بذلك على فوائد ضوء الشمس المبيّضة، إلا أن المجفّف لن يضر الملابس طالما أنها قابلة للتجفيف فيه.