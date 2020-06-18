كيفية التخلّص من البلغم المتجمع في الحلق بدون أدوية

قد تستيقظ أحيانًا لتجد أنك تعاني من احتقان شديد في الحلق وأن سعالك ينتج الكثير من البلغم. قد تجد بعد ذلك مباشرةً أنك تشعر بحرقة في الحلق، والأسوأ من ذلك هو أنك لا ترغب بالخروج لشراء الأدوية. سيوضّح لك هذا المقال طريقة التخلّص من البلغم باستخدام أشياء موجودة في منزلك بالفعل.

طريقة1

الأطعمة التي تساعد على التخلّص من البلغم

1

اشرب شاي الليمون والعسل. يمكنك شراء شاي الليمون أو تحضيره بنفسك في المنزل عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ. تؤدّي حمضية عصير الليمون إلى تكسير المخاط، ويؤدّي إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى تلطيف الحلق.

2

تناول الأطعمة الحرّيفة. هل جرّبت من قبل شعور تناول الأطعمة الحرّيفة التي تؤدّي إلى جريان الأنف دون تحكّم منك؟ تعمل الأطعمة الحرّيفة مثل الفجل والفلفل كمزيل للاحتقان، وستساعدك بالتأكيد على التخلّص من البلغم المزعج المتراكم في حلقك.

3

اشرب السوائل الدافئة. يمكنك شرب الشاي، أو حساء الدجاج، أو أي سوائل دافئة أخرى للمساعدة على تغذية جسمك وتكسير المخاط المتجمّع في حلقك.

4

تغرغر بماء مالح. امزج نصف ملعقة من الملح مع كوب من الماء الدافئ واستخدمه للغرغرة مع إمالة رأسك نحو الخلف.

5

تناول الخبز المحمّص. يعد الخبز المحمّص غذاءً جيدًا لتكسير المخاط ونقله إلى معدتك. تقوم قطع الخبز المحمّص بمسح الحلق برفق للتخلّص من المخاط أثناء بلعها.

6

اشرب كمية كبيرة من الماء. قد يعني إفراز جسمك لكمية كبيرة من المخاط محاولة الجسم للتخلّص من الأمراض، مما يعني أن جسمك يعمل بطاقة أكبر من التي يمتلكها. قدّم لجسمك الماء الذي يحتاجه لأداء وظيفته.

7

اشرب ملعقة صغيرة من خل التفاح. قد لا يعجبك مذاق الخل، إلا أن نتائجه مذهلة. ابتلع الخل بسرعة كبيرة ثم انتظر لمدة 5-10 ثوان. إن وجدت أن مذاق الخل لا يزال موجودًا في فمك، اشرب القليل من الماء.

طريقة2

تجنّب الأشياء التي تؤدّي إلى إنتاج المخاط

1

أقلع عن التدخين. حاول الابتعاد عن التدخين عندما تعاني من تجمّع المخاط بالحلق. يؤدّي التدخين إلى تجفيف الحبال الصوتية، ويقوم الجسم حينها بإنتاج المزيد من المخاط لمحاولة إصلاح فقد الرطوبة الحاصل في حالة جفاف الحبال الصوتية.

يرتبط التدخين بإنتاج المخاط في الجسم كما أظهرت العديد من الدراسات حول العالم. [١] إن كنت مدخّنًا، فكّر باستخدام لصقات النيكوتين لحين جفاف البلغم.

2

تجنّب مشتقات الحليب. لن تتسبب مشتقات الحليب بإنتاج الجسم للمزيد من المخاط [٢]، إلا أن الدهون الموجودة بالحليب قد تؤدّي إلى زيادة سماكة المخاط لدى بعض الأشخاص.[٣]

3

تجنّب التعرّض للأبخرة والمواد الكيميائية الخطرة. تؤدّي أبخرة الطلاء، والمنظفات، والمواد الكيميائية الأخرى إلى إيذاء الوظائف التنفّسية بالجسم.

طريقة3

1

خذ حمّامًا ساخنًا أو استنشق البخار. تؤدّي الحرارة المنبعثة من الماء إلى خلخلة المخاط.

استخدم أداة إنتاج بخار إن كنت تمتلك واحدة. حاول موازنة نسبة الرطوبة في غرفتك. هدفك عند فعل ذلك هو إراحة حلقك، وليس تحويل غرفتك إلى غابة استوائية.

2

همهم لنفسك عند التمكن من ذلك. هناك فرضية تشير إلى أن الذبذبات الناتجة عن الهمهمة تؤدّي إلى خلخلة المخاط الموجود بالحلق.

3

تذكّر أن تبصق وألا تبتلع. احتفظ بمنديل ورقي معك على الدوام لاستخدامه عند الحاجة لطرد المخاط المتجمّع بالحلق. حاول ألا تبتلع المخاط الذي تطرده.