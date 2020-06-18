بيع رسالة نادرة لـ فان غوخ وغوغان مقابل 210 آلاف يورو

بيعت رسالة كتبها فنسنت فان غوخ وبول غوغان يتحدثان فيها عن زياراتهما بيوت الدعارة وعن إعجابهما المتبادل، مقابل 210600 يورو في مزاد باريسي.

وهذه الرسالة التي تذكر كيف أرادا إحياء الفن الحديث وإنشاء "جمعية الرسامين"، موقّعة من الرسامَين.

وهي أُرسلت من آرل (جنوب فرنسا) إلى صديقهما الرسام إميل برنار بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1888 ، قبل أقل من عامين على وفاة فان غوخ عن 37 عاما.

وقد وصل غوغان إلى آرل حيث كان يعيش فان غوخ، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1888 وأمضى الرسامان أشهرا عدة في إنجاز اللوحات.

وفقد فان غوخ أذنه وقدمها إلى عاملة في أحد بيوت الدعارة خلال تلك الزيارة المصيرية.

وقد أنهى ذلك الحادث علاقة فان غوخ التي كانت متوترة مع غوغان.

وفي الرسالة التي بيعت في مزاد لدار دروو في باريس، أصر الرجلان على أن الفن يتصاعد نحو ما وصفه فان غوخ بـ"النهضة الهائلة".

وكتب الفنان الهولندي أيضا عن زائره ومغامراتهما.

وقال "أنا أهتم كثيرا بغوغان".

وأضاف "لقد بدا لي منذ فترة طويلة أنه في مهنتنا القذرة لدينا حاجة ماسة إلى الأشخاص الذين لديهم أيدي عمال مع أذواق طبيعية أكثر ومزاج أكثر عاطفية وإحسانا من الجادة الباريسية المنهكة".

ووصف غوغان بأنه "عذراء مع غرائز حيوانات برية. داخل غوغان، يتغلب الدم والجنس على الطموح".

وتابع "قمنا ببعض الزيارات لبيوت الدعارة ومن المحتمل أن ينتهي بنا المطاف في العمل هناك".

أما من الذي كتبه غوغان "لا تستمع إلى فينسنت. كما تعلم، من السهل إثارة إعجابه".