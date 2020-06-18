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حقيبة بها 3 كيلوغرام من الذهب الخالص لكن ليس لها صاحب: فما قصتها؟

18 حزيران / يونيو 2020 07:41

حقيبة بها 3 كيلوغرام من الذهب الخالص لكن ليس لها صاحب: فما قصتها؟
حقيبة بها 3 كيلوغرام من الذهب الخالص لكن ليس لها صاحب: فما قصتها؟

 تبحث السلطات في سويسرا  عن شخص يمتلك حقيبة بها 3 كيلو غرامات من الذهب الخالص، وذلك بعد أن نسي راكب حقيبة تحتوى على كمية كبيرة من الذهب في أحد القطارات.

الحادث وقع في شهر أكتوبر من عام 2019 أي أنه مر قرابة العام ولم يُبلغ أي شخص عن كمية الذهب الكبيرة المفقودة والتي تبلغ قيمتها 152 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 191 ألف دولار إلا أن الشرطة لا تزال تبحث عن صاحب الحقيبة.

 الشرطة لم تعلن أيضاً عن أي مواصفات للحقيبة أو على طريقة التعرف على صاحبها لضمان أن يقوم الشخص المناسب باستلامها ولا يطمع بها أي شخص آخر.

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في حين يجب على الشرطة في سويسرا الحفاظ على الحقيبة وما بها من ذهب لمدة 5 سنوات أخرى وفقاً لنص القانون هناك على أمل أن يظهر صاحب الحقيبة ويقدم الدلائل بأنه صاحبها الحقيقي.

وأعلنت الشرطة أن الحقيبة تم العثور عليها خلال رحلة القطار السريع بين  سانت غالن ولوسرن، وأن في حالة عدم ظهور مالك الحقيبة خلال 5 سنوات سوف تكون ملكية عامة يمكن الاستفادة منها.

وعلى الرغم من مرور عدة شهور على الحادث قررت الشرطة في سويسرا الإعلان عن الأمر مؤخراً على أمل الوصول لصاحب الحقيبة الذي لم يبحث عنها طول الفترة الماضية.

لكن يبقى السؤال بعد إعلان الشرطة في سويسرا عن كل هذه التفاصيل، كيف ستتأكد من إدعاء أي شخصية ملكية هذه الحقيبة التي تحتوي على كنز بكل ما للكلمة من معنى؟

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