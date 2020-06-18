فتاة صينية لا تبتسم أبداً بسبب عمليات التجميل

في مرحلة معينة معينة من العمر تظهر التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر على البشرة وهذا ما تحاول النساء تجنبه بشتى الطرق ومن ضمن هذه الطرق عمليات التجميل أو الفيلر للتخلص من الخطوط من الرفيعة لكن ما حدث ما فتاة صينية كان غير متوقع على الإطلاق.

الفتاة الصينية عرفت عن نفسها باسم إكس Xie وكانت قد خضعت لعملية تجميل للخدود لكنها اكتشفت بعد ذلك أنها فقدت القدرة على الابتسام وأصبح وجهها عابس دائماً.

الفتاة الصينية كانت تتردد على عيادة تجميل في مدينة هانغتشو بشرق الصين بهدف إجراء بعض العلاجات غير الجراحية لكن انتهى بها الحال وقد خضعت لجراحة لتجميل الأنف ورفع الحاجب مما منحها مظهر مميز أعجبت به كثيراً.



لكن بعد فترة قررت الحصول على خدود ممتلئة بعض الشيء لذلك خضعت لإجراء جديد لكنها وجهها تورم بدرجة كبيرة وبعد زوال الورم اكتشفت أن ملامحها تبدلت وأصبحت وجهها مختلف في حالة أطلقت عليها اسم العبوس الدائم.

عمليات التجميل الفاشلة

وكان من المفترض أن يبدو وجه الفتاة طبيعي بعد خروجها من العيادة مع الخدود الممتلئة دون أي تورم في الوجه لكن ما حدث كان عكس ما أخبرها به الطبيب.

الفتاة إكس دفعت في مجمل عمليات التجميل التي حصلت عليها 2300 جنيه إسترليني في حين تكلفت عملية تجميل الخدود وحدها 920 جنيه إسترليني، في حين تنوي إكس تحريك دعوى قضائية ضد عيادة التجميل في حال استمرت وجهها بهذا الشكل المرعب.



على جانب آخر، أوضحت عيادة التجميل أن السبب في حالة إكس أنها خضعت لعدد كبير من عمليات التجميل خلال فترة قصيرة جداً وهو ما ترك هذه الآثار على وجهها وليست حالة غريبة ومن المتوقع أن تعود ملامحها إلى طبيعتها خلال شهر واحد تقريباً من إجراء الجراحة.



كما عرضت العيادة على الفتاة إكس إجراء المزيد من عمليات التجميل بشكل مجاني تماماً في حال لم تعد ملامحها لما كانت عليه من مظهر طبيعي خلال الفترة المحددة للتعافي الكامل.