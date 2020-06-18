مانشستر سيتي يهزم أرسنال بثلاثية

حقق مانشستر سيتي بداية قوية لدى استئناف منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه أرسنال 3 / صفر اليوم الأربعاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، ليؤجل بذلك التتويج المنتظر لليفربول المتصدر.

وافتتح رحيم سترلينج التسجيل لمانشستر سيتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لينهي اللاعب صياما عن التهديف استمر في 13 مباراة، ثم أضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ، قبل أن يختتم البديل فيل فودين التسجيل بالهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ويتحمل مدافع أرسنال ديفيز لويز، الذي شارك من مقعد البدلاء، جزءا كبيرا من المسؤولية عن الهدفين الأول والثاني، حيث ارتكب خطأ دفاعيا تسبب في الهدف الأول كما عرقل رياض محرز داخل منطقة الجزاء، ليتسبب في ضربة الجزاء ويحصل على البطاقة الحمراء.

بينما قدم بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، أداء رائعا وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة التي كانت كفيلة بتلقي أرسنال هزيمة مهينة.

ورفع حامل اللقب مانشستر سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 60 نقطة ليقلص الفارق الذي يفصله عن ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وكان الوضع سيبدو مختلفا في حالة هزيمة السيتي في مباراة اليوم، حيث كان ليفربول سيصبح بحاجة إلى الفوز فقط في مباراته المقررة أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل ليحسم لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وكانت هذه المباراة هي أول مباراة تلغى إقامتها في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وذلك بعد اكتشاف إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بهذا الفيروس.

وشهدت بداية المباراة رسائل دعم وشكر من اللاعبين والمدربين للعاملين في القطاعات الطبية كما شهدت الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا جائحة كورونا، وقد كانت لحظة عاطفية بشكل خاص لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي توفيت والدته في إسبانيا متأثرة بعدوى كوفيد.19-

وشهدت المباراة استبدال أسماء اللاعبين على قمصان اللعب بعبارة “حياة السود مهمة” كنوع من الدعم لجهود مكافحة العنصرية بعد مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد خلال إلقاء القبض عليه من قبل شرطي أبيض في الولايات المتحدة الأمريكية.