أتليتيكو مدريد يسحق أوساسونا ليعزز آماله في المربع الذهبي

سحق أتليتيكو مدريد مستضيفه أوساسونا 5-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأربعاء ليحقق أكبر انتصاراته هذا الموسم ويعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووضع جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ أتليتيكو الفريق الزائر في المقدمة بعد سيطرته على كرة ضالة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في سقف المرمى في الدقيقة 27، وهز الشباك مجددا في الشوط الثاني عقب تمريرة جيدة من دييغو كوستا.

وعزز البديل ماركوس يورينتي تقدم أتليتيكو في الدقيقة 79 ومرر إلى ألفارو موراتا ويانيك كاراسكو ليسجلا الهدفين الرابع والخامس.

وبهذه النتيجة تقدم فريق المدرب دييغو سيميوني إلى المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 29 مباراة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس الذي يزور ألافيس الخميس.

ويحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 35 نقطة.