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نابولي يهزم يوفنتوس بركلات الترجيح ويفوز بكأس إيطاليا

18 حزيران / يونيو 2020 07:48

نابولي يهزم يوفنتوس بركلات الترجيح ويفوز بكأس إيطاليا
نابولي يهزم يوفنتوس بركلات الترجيح ويفوز بكأس إيطاليا

حقق نابولي فوزا مفاجئا على يوفنتوس 4-2 بركلات الترجيح ليحرز لقب كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد تعادل الفريقين بدون أهداف أمام مدرجات خالية.

وأهدر باولو ديبالا ودانيلو محاولتين ليوفنتوس في ركلات الترجيح بينما نفذ نابولي بنجاح محاولاته الأربع ليمنح مدربه جينارو جاتوسو أول لقب كبير في مسيرته التدريبية.

وهذا أول لقب يحسم في الموسم الإيطالي الذي استؤنف للتو بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكاد نابولي أن ينتزع الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (42 عاما) حرمه من التسجيل بتصد مزدوج. ولم تشهد المباراة وقتا إضافيا.

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