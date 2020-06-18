إذاعة التعليم بغزة تنهي "مراجعة ليلة الامتحان" لطلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

أنهت إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أمس الاربعاء، المرحلة النهائية من المراجعة المباشرة لطلبة الثانوية العامة " مراجعة ليلة الامتحان " ؛ " برنامج المتفوقون " و التي انطلقت في الثامن والعشرين من مايو الماضي وانتهت ليلة أمس السادس عشر من يونيو الجاري ؛ بمشاركة ثلاثين معلماً ومعلمة .

ولاقت المراجعة هذا العام رواجاً واسعاً بين صفوف الطلبة حيث وصلت أعداد المشاهدات قرابة المليون مشاهدة لمجمل حلقات مراجعة ليلة الامتحان لكافة فروع الثانوية العامة و بمعدل 55 ألف مشاهدة في اليوم الواحد .

وبثت الإذاعة ليلة امتحانات الثانوية العامة وخلال ١٩ يوماً متواصلاً ٤٧ حلقة لكافة الفروع خلال ٩٤ ساعة بث مباشرة عبر موجتها على الاف ام وصفحتها على الفيس بوك.

وشهدت المراجعة تفاعلا كبيراً و إشادات من قبل الطلبة وأولياء الأمور وصلت للإذاعة عبر وسائل التواصل المختلفة ، حيث كان لجائحة كورونا أثر كبير في زيادة الإقبال على المتابعة نظراً لتوجه العالم نحو التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد.

وقدمت الإذاعة المراجعة بالصوت والصورة عبر صفحتها على الفيس بوك من خلال استخدام جهازاً لوحياً وتقنية تفاعلية أتاحت للطلبة مشاهدة الشرح المفصل للمسائل بطريقة مكتوبة تسهل عليهم فهم المعلومة بشكل ميسر خاصةً للمباحث التي تتطلب حل مسائل حسابية ، وهو ما أضاف نقلة نوعية في أعداد المتابعين لصفحة الإذاعة حيث قفزت المتابعة من ما يقرب ٩١ ألف متابع إلى 304 ألاف متابع منذ شهر مارس في العام الجاري.

يذكر أن الإذاعة تطلق بشكل سنوي المراجعة النهائية الشاملة والمباشرة مطلع مارس من كل عام لمباحث الثانوية العامة كافة والتي تتيح للطالب من خلالها طرح الأسئلة وتلقي الإجابة عبر الهواء مباشرةً .