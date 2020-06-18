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وفق إجراءات الوقاية

"الاقتصاد" تسمح بإدخال الملابس المستخدمة إلى غزة

18 حزيران / يونيو 2020 07:57

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس الاربعاء، السماح بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية والاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حال استيراد سلع مستخدمة. 

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة إن وكيل الوزارة د. رشدي وادي أصدر قرار إداري رقم 49 لسنه 2020 بشأن السماح بإدخال الملابس المستخدمة على أن يتم حجز الملابس المستخدمة مدة 48 ساعة. 

وأضافت أن قرار الوكيل تضمن أن يكتب تعهد من قبل الشركة المستوردة بغسل الملابس كافه قبل عرضها للبيع، وكذلك يجب على العمال ارتداء كفات شديدة التحمل ومراييل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضائع من الحاويات وأثناء عمليه غسيل الملابس، والتأكيد على أن تتم عملية غسل الملابس حسب البروتوكول المعد من قبل وزاره الصحة.

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