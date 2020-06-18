بلدية جباليا النزلة تبحث مع الأونروا عدة مشاريع لخدمة المخيم

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار في مكتبه، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أ. سهيل المشهراوي، وبحثا عدداً من المشاريع المرصودة لخدمة مخيم جباليا للاجئين.

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في تقديم الخدمات للاجئين القاطنين في مخيم جباليا داخل نفوذ بلدية جباليا النزلة، كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل فيما يخص المشاريع المرصودة لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمخيم.

وحضر الاجتماع كلا نائب مدير الأونروا في شمال غزة عماد عوكل، ونائب رئيس بلدية جباليا النزلة أ. صالح سلمان، و مدير دائرة المياه والصرف الصحي، م. حمدي مطير، ورئيس قسم الإنارة م. شادي عوكل، ومدير مكتب رئيس البلدية م. عمرو الغلبان.

